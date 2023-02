Czy jesteście już gotowi na IEM 2023 w Katowicach? Komputronik zgłasza pełną gotowość – przygotował moc atrakcji dla tych, którzy będą na miejscu, jak i dla tych, którzy nie wybierają się do Spodka i MCK.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

Intel Extreme Masters 2023 w Katowicach już w ten weekend

Już w ten weekend w Katowicach odbędzie się wydarzenie Intel Extreme Masters 2023. Jak co roku Spodek i znajdujące się przy nim Międzynarodowe Centrum Kongresowe zaprosi do środka najlepszych e-sportowców na świecie, a także tysiące ich kibiców oraz pasjonatów gier i nowych technologii. Entuzjastów do siebie zaprasza też Komputronik, który przygotował pasaż z okazji IEM 2023.

Podczas wielkiego święta e-sportu w Katowicach będziemy mogli zobaczyć zmagania najlepszych zawodników w CS:GO oraz StarCraft II. To jednak nie wszystko, bo w tym roku powraca także technologiczna wystawa IEM Expo (na którą w dodatku wstęp jest wolny, więc wejdziesz nawet bez biletu).

Krótko mówiąc: katowicki IEM będzie okazją, by nie tylko pooglądać jak inni grają, ale też samemu pograć, a także zobaczyć i przetestować najnowszy sprzęt gamingowy i nie tylko. Swoją obecność na imprezie potwierdził także Komputronik, który wraz ze swoimi partnerami przygotuje dwa stoiska.

Dwa (wypełnione atrakcjami) stoiska Komputronik na IEM 2023 w Katowicach

Pierwsze stoisko – Samsung Odyssey x Komputronik Gaming – będzie po brzegi wypełnione atrakcjami. Na specjalnie przygotowanej scenie Ekipa Komputronik Gaming wraz z niepodrabialnym Ziemniakiem poprowadzi show, podczas którego nie zabraknie konkursów, quizów i wielu innych akcji specjalnych.

W strefie G8 OLED na własne oczy przekonasz się o możliwościach jednego z najlepszych monitorów gamingowych na rynku – testując go na grach klasy AAA. Będzie też symulator jazdy z kierownicą Logitecha i 55-calowym monitorem Samsung Odyssey Ark, będzie strefa 5 vs 5, w której zmierzysz się z innymi graczami i będzie też strefa mobile, w której czekać będą flagowe smartfony – idealne także do gier.

Drugie stoisko – HyperX x HP Victus x Komputronik – pozwoli natomiast z bliska przyjrzeć się najnowszemu sprzętowi gamingowemu wspomnianych marek. Będą to przede wszystkim laptopy HP Victus, ale też peryferia HyperX. To na tych urządzeniach pograsz sobie w strefie free to play, zmierzysz się z innymi w strefie 5 na 5 i weźmiesz udział w konkursach i turniejach na scenie.

Na obu stoiskach przygotowane zostaną również specjalne strefy sprzedażowe. Warto tam zajrzeć, by kupić najlepszy sprzęt gamingowy w najniższych cenach. Wśród marek, które tam znajdziesz, są choćby HyperX, HP, Logitech, Corsair, Razer i California Access.

Nie będzie Cię w Katowicach? Komputronik i tak coś dla Ciebie ma

Komputronik nie ogranicza się do aktywności na miejscu. Przygotował także IEM-owy pasaż promocyjny w sklepie internetowym. W nim także znajdziesz poważnie przecenione produkty: w rolach głównych występują mocarne komputery stacjonarne Komputronik IEM, ale dostępne są także gamingowe laptopy i akcesoria, takie jak myszki, klawiatury, słuchawki czy monitory.

Warto rzucić okiem na przykład na myszkę Corsair Dark Core RGB Pro za 349 zł (zamiast 419 zł). To gamingowy gryzoń wyposażony w ultraczuły sensor o rozdzielczości 18 000 DPI, błyskawicznie reagujące przełączniki Omron o żywotności 50 mln kliknięć, wolne od opóźnień połączenie bezprzewodowe i wymienne uchwyty boczne.

Przecenione zostały również dwie wyśmienite klawiatury mechaniczne. Możesz kupić MSI Vigor GK50 Elite za 299 zł (zamiast 399 zł) albo Logitech G915 Linear za 749 zł (zamiast 1149 zł). Uwagę szczególnie przykuwa ten drugi model – oferujący bezprzewodową łączność, pokaźny zestaw dodatkowych przycisków i niezawodne przełączniki liniowe.

Wśród przecenionych urządzeń znajdują się również bezprzewodowe słuchawki gamingowe Razer Barracuda za 599 zł (zamiast 799 zł). Ich 50-milimetrowe przetworniki tytanowe zapewniają czyste, głębokie i dynamiczne brzmienie, wbudowane mikrofony skutecznie tłumią szumy z otoczenia, a piankowe nauszniki gwarantują pierwszorzędną wygodę.

Tak, jak wspominaliśmy, częścią promocji są także rasowe laptopy gamingowe. Jednym z nich jest HP Victus 15 za 2999 zł (3299 zł). Konkretnie mówimy tu konfiguracji z sześciordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 5600H, 8 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną AMD Radeon RX6500M, a w dodatku z antyrefleksyjnym wyświetlaczem 144 Hz. To sprzęt, który nie odmówi współpracy przy współczesnych grach.

A Ty wybierasz się na IEM do Katowic? A może udało Ci się znaleźć coś ciekawego w IEM-owym pasażu w sklepie Komputronik?

