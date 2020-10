Święto Utraconych co rok powraca do Destiny 2. Zobaczcie jakie nowości już czekają na graczy.

Święto Utraconych to bezpłatne wydarzenie, które jest dostępne dla wszystkich graczy Destiny 2. W tym roku będzie trwało od 6 października do 3 listopada. Nawiedzony Las staje się otwarty równo o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Obejrzyj tegoroczny zwiastun Święta Utraconych poniżej:

Święto Utraconych w Destiny 2

Eva Levante powróciła jako zwiastunka Święta Utraconych. To idealny czas dla Strażników: warto zjeść coś słodkiego, założyć prześmiewcze maski i uczcić pamięć tych, którzy odeszli. Zatem udaj się do Wieży, złap garść cukierków i przypomnij sobie, o co tak naprawdę walczysz.

W tym roku w Święcie Utraconych pojawią się nowe Triumfy, nowy emblemat i maski, a także więcej szans na zdobycie karabinów automatycznych Wilkołak BrayTech oraz Straszna historia z nowymi kombinacjami cech.

Strażnicy będą mogli zbierać dekodery szyfru, które umożliwią zdobycie dodatkowych łupów na końcu Nawiedzonego Lasu. Otrzymają również hełm Maskarady od Evy i wyposażą go w zebrane zdobienia.

Dodatkowo pojawi się możliwość odblokowania oferty z przypinką kolekcjonerską Niespokojnej obudowy Ducha. Po zalogowaniu na konto Nagród Bungie zobaczymy swoje postępy w odblokowywaniu.

Upiorności pancerzom Strażników nada nowa seria uniwersalnych zdobień pancerza dostępna u Eververse. Oprócz zdobień będzie można zakupić obudowy Duchów, nową emotkę Upiorna poza oraz nowy Cios kończący na jeden cal.

Więcej informacji na temat tegorocznego Święta Utraconych znajdziecie tutaj.

Źródło: bungie, cenega

Warto zobaczyć również: