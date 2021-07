W promocjach zdaje się królować Epic Games Store, ale również GOG systematycznie kusi graczy nie tylko rabatami, ale i darmowymi grami. Tym razem zaprasza po odbiór aż dwóch i to nie byle jakich.

Syberia I i Syberia II do pobrania za darmo

Aby nie być gołosłownym przypomnijmy, że tylko w ostatnich tygodniach na GOG można było zgarnąć chociażby ARMA: Cold War Assault czy Shadowrun Trilogy. Najświeższa oferta wcale nie wygląda gorzej, chociaż skierowana jest do nieco innego grona odbiorów - sympatyków gier przygodowych.

Udając się na stronę sklepu GOG można zgarnąć za darmo gry Syberia I i Syberia II. Trzeba jedynie wyrobić się w określonym czasie, do 17 lipca do godziny 15:00 naszego czasu. Nie brak głosów, że są to jedne z najlepszych gier przygodowych w historii, a już z pewnością zdecydowanie lepsze niż Syberia 3, która nie dobiła do poziomu poprzedniczek.

Francuska wyprzedaż na GOG

Co francuskiego najbardziej lubisz? Bo jeśli gry, to na GOG warto zajrzeć nie tylko z powodu wyżej wymienionych. Pojawiły się one w promocji nieprzypadkowo, a z racji przypomnienia o wyprzedaży gier przygotowanych przez francuskie studia. I jeśli ktoś zastanawia się, czy można liczyć na cokolwiek ciekawego, to jak najbardziej tak. Rabaty sięgają tutaj aż 90%, a lista przecenionych propozycji pokazuje, że również nad Loarą nie brakuje utalentowanych twórców.

A Plague Tale: Innocence za 35.99 zł (taniej o 70%)

Absolver za 31.99 zł (taniej o 75%)

Dishonored - Definitive Edition za 44.99 zł (taniej o 50%)

Dishonored 2 za 87.49 zł (taniej o 50%)

Prey za 59.99 zł (taniej o 50%)

Prince of Persia za 7.99 zł (taniej o 80%)

Rayman Origins za 11.99 zł (taniej o 70%)

Still Life za 2.59 zł (taniej o 90%)

Still Life 2 za 3.49 zł (taniej o 90%)

Syberia 3: The Complete Journey za 22.19 zł (taniej o 85%)

The Surge za 16.29 zł (taniej o 75%)

The Surge 2 za 44.99 zł (taniej o 70%)

I jak, widzicie coś dla siebie? Jeśli nie, to zajrzyjcie na GOG i rzućcie okiem na pełną ofertę omawianej wyprzedaży.

Źródło: GOG