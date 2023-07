Na aparatach fotograficznych widnieje symbol przedstawiający przekreślone koło. Czy zastanawialiście się kiedyś, co może oznaczać ów niepozorny znaczek?

Wspomniany symbol przypomina grecką literę "Phi" (czytaj. "Fi") i określa miejsce, w którym znajduje się matryca światłoczuła lub płaszczyzna tradycyjnego materiału światłoczułego. To właśnie tam padają promienie światła, które wcześniej przejdą przez obiektyw. Nie chodzi tu jednak jedynie o informację, ale również o praktyczne zastosowanie.

W niektórych dziedzinach fotografii – na przykład w fotografii makro – lepiej niż autofokus sprawdzają się ustawienia ręczne. W tym przypadku w celu uzyskania idealnej ostrości należy zmierzyć odległość od symbolu do punktu, który wybierzemy, a następnie ustawić tę wartość na podziałce obiektywu. Oczywiście jeśli nasz obiektyw takową podziałkę posiada – wiele współczesnych konstrukcji już jej nie ma.

Czym zajmuje się ostrzyciel?

Wiele filmowych produkcji opiera się na ręcznym ustawianiu ostrości, a mierzenie jej od materiału światłoczułego do obiektu za pomocą miarki to codzienność. Osoba zajmująca się ustawianiem ostrości na planie filmowym nazywana jest ostrzycielem. To zazwyczaj jednocześnie pierwszy asystent kamery. Pomoc takiej osoby jest nieodzowna przy dynamicznych zdjęciach, gdzie trzeba ustawiać ostrość okiem. Taka osoba musi mieć doskonały wzrok.