Oko, które widzisz na tym zdjęciu, powstało przy użyciu drukarki 3D. Udało się opracować technologię, która może pozytywnie wpłynąć na życie tysięcy pacjentów.

Sztuczne oko z drukarki 3D

Udało się! Firma Fraunhofer Technology podzieliła się ze światem bardzo dobrą wiadomością. Sukcesem zakończyła się próba utworzenia i implementacji realistycznej protezy oka wyprodukowanej przy użyciu drukarki 3D. – „Jeśli ja nie widzę różnicy, to inni nie będą jej widzieć” – powiedział Steve Verze, niewątpliwie szczęśliwy pacjent. – „Dzięki temu czuję się coraz bardziej pewny siebie”.



To Steve Verze ze swoim nowym okiem. (Zbliżenie na to oko widać na zdjęciu otwierającym tego newsa).

Do tej pory tworzenie realistycznych „sztucznych oczu” było nie tylko czasochłonne, ale też bardzo nieprzyjemne dla pacjentów – do tego stopnia, że w przypadku dzieci standardem było stosowanie znieczulenia ogólnego. Wymagało to bowiem dokonania swego rodzaju odlewu oczodołu. Firma Fraunhofer Technology wraz z Ocupeye Ltd znalazła sposób, by robić to szybciej i zupełnie nieinwazyjnie.

Skanowanie, projektowanie, drukowanie

Przy użyciu specjalnie zmodyfikowanego skanera okulistycznego zespół wykonuje precyzyjne skanowanie oczodołu w ciągu niespełna 2,5 sekundy. Pozyskane w ten sposób dane są następnie łączone ze skalibrowanym (pod kątem kolorów) obrazem zdrowego oka. Na tej podstawie tworzony jest model w 3D, który jest później drukowany, testowany i polerowany. I… to wszystko.

„Dzięki jednej drukarce 3D Ocupeye jesteśmy w stanie potencjalnie spełnić roczne zapotrzebowanie na 10 tysięcy protez” – czytamy w komunikacie prasowym, odnoszącym się do „popytu” istniejącego na rynku brytyjskim. Znacząco skrócone mogą zostać również kolejki oczekujących, ponieważ cały proces odbywa się błyskawicznie. – „Jesteśmy podekscytowani potencjałem tego cyfrowego oka” – dodał profesor Mandeep Sagoo z Moorfields.

Protezy oczu są potrzebne, gdy konieczne było chirurgiczne ich usunięcie (na przykład w wyniku poważnego urazu, nowotworu czy po przeszczepie). Ta nowa technologia może sprawić, że protezy będą wygodniejsze, a do tego będą lepiej wyglądać (pomijając już tempo ich powstawania).

Źródło: Engadget, Fraunhofer Technology, On Demand News. Foto: Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust