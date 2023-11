Szykują grunt pod GTA 6? Chodzi o Social Club

Prezentacja nowego GTA odbędzie się w grudniu. Niewykluczone, że Rockstar Games szykuje grunt pod nowy tytuł, na co mogą wskazywać najnowsze zmiany w obrębie oficjalnej witryny. Jednym słowem - coś się dzieje.

Grudzień będzie niezwykle gorący

Być może niedługo dowiemy się, kiedy GTA 6 trafi na rynek, a to wszsytko za sprawą oficjalnej prezentacji, która nastąpi w grudniu. Nowe GTA, które swoją drogą niekoniecznie musi się nazywać GTA 6, zostanie zaprezentowane w najbliższych tygodniach, kiedy to Rockstar Games będzie celebrować ćwierćwiecze swojej działalności. Konkretnej daty brak - wiemy jedynie, że to stanie się w grudniu.

Czy jesteśmy świadkami tego, że deweloperzy z Rockstar Games szykują grunt pod coś nowego, spektakularnego? Tak sugerują najnowsze zmiany w obrębie oficjalnej witryny. Wychwycił je informator Ben, który specjalizuje się w dostarczaniu ciekawostek na temat twórców GTA.

Co widzimy? Deweloper zachowuje się tak, jakby chciał odejść od nazwy “Rockstar Social Club”, zastępując ją “Rockstar Games Platform”. Większość wzmianek na temat Social Club (istniejącego od 2008 r.) "wyparowało" z anglojęzycznej wersji strony. Zmieniło się również logo tej usługi. Jednocześnie nastąpiła integracja wielu funkcji Social Club z oficjalną witryną Rockstar.

Mamy do czynienia z kosmetycznymi zmianami, niemniej w aktualnych okolicznościach każde kliknięcie Rockstar Games będzie podnoszone do niewyobrażalnie wysokiej rangi. I nie ma w tym nic dziwnego, bo mówimy przecież o twórcach legendarnej serii.