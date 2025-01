Intel podczas targów CES 2025 przedstawił swoją wizję modułowych komputerów. Czy innowacyjne urządzenie może w przyszłości zyskać poklask wśród potencjalnych użytkowników?

Targi CES 2025 to idealna okazja dla gigantów technologicznych, by zaprezentować innowacyjne rozwiązania. Intel ma tego świadomość – w ramach Innovation Showcase branżowi dziennikarze przyjrzeli się ciekawym pomysłom, a wśród nich znalazł się komputer modułowy.

Intel prezentuje modułowy komputer

Dziennikarz The Verge wziął udział w ekskluzywnym pokazie Intela i szybko dostrzegł przenośną konsolę o nietypowej konstrukcji. Ekran można było łatwo odłączyć, a pod spodem widoczne były trzy specjalne łączą. Na pokazie znajdował się również laptop z plastikowym elementem na spodzie, pasującym idealnie do wspomnianego modułu. Colin Helms z Intela potwierdził, że to koncepcyjny komputer modularny.

Moduł nazwany "Detachable AI Core", zawiera kompletny komputer oparty na platformie Intel Lunar Lake, z wyjątkiem peryferiów i ekranu. Całość to nawiązanie do porzuconego przez Intela projektu Compute Card. Różnica polega na tym, że tym razem za modułowy komputer realizowany jest przez firmę Quanta, która dostarcza podzespoły m.in. dla Intela.

Sercem “Detachable AI Core” jest system system AI8A – pozwala na podłączanie modułu do różnych urządzeń, w tym do komputera typu all-in-one. Teoretycznie wystarczyłoby wymienić moduł na nowszy, by zaktualizować komputer, co może znacząco ułatwić proces modernizacji sprzętu.

Czy innowacyjne urządzenie trafi na rynek?

Koncepcyjne urządzenie wyposażono w innowacyjne funkcje, takie jak zautomatyzowany zawias umożliwiający samoczynne otwieranie i zamykanie pokrywy, śledzenie ruchu oczu do zarządzania oknami multitaskingu czy myszkę zintegrowaną z pierścieniem noszonym na palcu. Dodatkowo w podparciu dłoni wbudowano bezprzewodową ładowarkę Qi z wskaźnikiem poziomu baterii.

Niestety, wiele z tych funkcji nie było jeszcze w pełni operacyjnych, a moduł nie posiadał własnej baterii, co uniemożliwiało szybkie przełączanie między urządzeniami. Jak zauważa The Verge, mało prawdopodobne jest, by ten sprzęt trafił do masowej produkcji w obecnej formie.

Źródło: The Verge, zdjęcie otwierające: The Verge