Zbliża się tegoroczna konferencja WWDC, która jak zwykle organizowana będzie przez firmę Apple, a przeznaczona jest przede wszystkim dla deweloperów. Z tej okazji przedstawiamy polski zespół programistów, który odniósł ogromny sukces w App Store.

Worldwide Developers Conference 2023

Tegoroczna konferencja Worldwide Developers Conference odbędzie się w dniach 5-9 czerwca 2023 roku, czyli już za miesiąc. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną nowe wersje systemów operacyjnych iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS, a być może także 15-calowy MacBook Air.

W społeczności twórców aplikacji dla urządzeń marki Apple nie brakuje Polaków. Doskonałym przykładem tego są Bartosz Gonczarek i Piotr Śliwiński, twórcy aplikacji Explain Everything, która odniosła ogromny sukces w App Store.

Historia sukcesu polskiej aplikacji w App Store

Cała historia rozpoczęła się w 2011 roku, czyli około rok po premierze iPada pierwszej generacji, kiedy to tablety dopiero wchodziły na światowy rynek. Wtedy to właśnie wspomnieni wyżej Bartosz Gonczarek oraz Piotr Śliwiński zatrudnili kilku wrocławskich studentów, którzy pracowali nad kodem aplikacji, umożliwiającej między innymi tworzenie nieskomplikowanej grafiki. Ostatecznie stała się ona niezwykle popularną obecnie w Stanach Zjednoczonych aplikacją o nazwie Explain Everything.

Studenci pracujący w zespole Gonczarka i Śliwińskiego nie mieli żadnego doświadczenia w tworzeniu aplikacji na iOS, ale legitymowali się solidną wiedzą teoretyczną. Poza tym, ówcześnie nie istniały inne podobne aplikacje, a to właśnie brak jakichkolwiek punktów odniesienia był jednym z czynników sukcesu tego projektu, ponieważ nic nie ograniczało twórców.

W życiu potrzebne jest też trochę szczęścia. Aplikację Explain Everything dostrzegł w App Store Dr Reshan Richards, amerykański nauczyciel, który poszukiwał kreatywnych narzędzi by oswoić swoich uczniów z nowoczesną technologią. To między innymi dzięki niemu aplikacja stała się niezwykle popularna w Stanach Zjednoczonych.

Sukces był tak duży, że wrocławski zespół programistów otrzymał w 2020 roku nagrodę Best of App Store dla najlepszej aplikacji w swojej kategorii, a dwa lata później firma Gonczarka, Śliwińskiego i Richardsa została członkiem Programu Partnerów Edukacyjnych Apple i dołączyła do takich firm jak Logitech czy Zoom. Gdyby tego było mało, to niedawno stali się oni częścią firmy Promethean - wiodącego na świecie dostawcy interaktywnych rozwiązań dla edukacji, firm szkoleniowych oraz biznesu.

Warto na koniec dodać, że Explain Everything to aplikacja wykorzystywana do uczenia się i uczenia innych, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Oferuje między innymi interaktywną tablicę, nagrywanie prezentacji oraz filmów instruktażowych, robienie notatek i szkicowanie.

