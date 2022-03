Wojna na Ukrainie to przykład wielu niekonwencjonalnych działań, które mają osłabić morale wroga. Widzieliśmy już dużo, ale tego jeszcze nie było – nad Kijowem pojawił się tajemniczy samolot trollujący prezydenta Rosji Władimira Putina.

Samolot FCKPUTIN nad Kijowem

W serwisie Flightradar24 (to taka strona, która pozwala w czasie rzeczywistym śledzić lokalizację statków powietrznych na mapie) w rejonie Kijowa pojawił się tajemniczy samolot Antonov AN-225 Mriya opisany jako FCKPUTIN.

Samolot przez pewien czas krążył nad Kijowem... i to dosłownie - zobaczcie sami:



Co prawda nie do końca wiemy co oznacza nazwa FCKPUTIN, ale podobno jest to zwrot obrażający Władimira Putina… a przynajmniej tak nam powiedział kolega ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Oczywiście mieliśmy do czynienia z żartem, a lokalizacja samolotu była sfałszowana (warto przypomnieć, że Antonov AN-225 Mriya został zniszczony podczas ataku rosyjskich wojsk na lotnisko w Hostomelu). Jak udało się wprowadzić fałszywe dane? Tego nie wiadomo. Najprawdopodobniej był to żart administratorów serwisu Flightradar24 lub hack wprowadzający sfałszowane dane transpondera.

Trzeba jednak przyznać, że trolling wyszedł znakomicie. Niektórzy jednak zasugerowali, że podobny samolot powinien pojawić się nad Moskwą...

Źródło: Flightradar24, Niebezpiecznik, foto: Mikhail Svetlov / Getty