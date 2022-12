Tajne kody do Netflix ułatwiają przeszukiwanie obszernego katalogu filmów i seriali. Tutaj znajdziesz wszystkie aktywne odnośniki do poszczególnych kategorii i kolekcji.

Ogarnij katalog Netflix – kody ci w tym pomogą

Wszystkie pakiety Netflix – zarówno ten najtańszy, jak i najdroższy – dają ci dostęp do około 4300 filmów i prawie 1900 seriali. To mnóstwo treści do oglądania, ale też – co zrozumiałe – większość z nich kompletnie cię nie zainteresuje. Na domiar złego serwis skutecznie utrudnia dogrzebanie się do filmów i seriali z określonych kategorii i na określone tematy. Z pomocą przychodzą na szczęście „tajne kody do Netflix”. Wyjaśniamy czym są i jak z nich korzystać.

Jak znaleźć ukryte filmy na Netflix?

Tajne kody Netflix pomagają w odnalezieniu filmów i seriali, które Netflix na swój sposób ukrył, a właściwie ukrył ich kategorie. Są to po prostu ciągi cyfr przypisane konkretnym kolekcjom treści, takim jak „filmy gangsterskie”, „czarne komedie”, „thrillery psychologiczne”, „klasyczne filmy romantyczne” czy „filmy o obcych”.

Kody Netflix – jak z nich korzystać?

Kody te można po prostu wpisać w wyszukiwarkę na stronie Netflix, ale skuteczniejszym sposobem jest dopisanie ich do tego adresu: https://netflix.com/browse/genre/XXXXX (w miejsce „XXXXX”). Na przykład filmy fantasy mają kod 9744, więc link będzie wyglądał następująco: https://netflix.com/browse/genre/9744.

Możesz także po prostu kliknąć kod przy wybranej kategorii na liście poniżej.

Są też wtyczki do Google Chrome

Pomocne mogą okazać się także dodatki do Chrome’a. Jeśli korzystasz z tej przeglądarki, możesz zainstalować wtyczkę, taką jak All Netflix Categories, Better Browse for Netflix czy FindFlix i zyskać rozszerzoną wyszukiwarkę w serwisie Netflix.

Tajne kody do Netflixa – z nimi znajdziesz kolejny film lub serial do obejrzenia

Przejdźmy do rzeczy. Poniżej przedstawiamy wszystkie kody do Netflix aktywne obecnie w polskiej wersji serwisu. „Obecnie”, ponieważ zestawienie dynamicznie się zmienia: w usłudze jedne kategorie się pojawiają, inne zaś znikają. Czas więc znaleźć nowy film lub serial do obejrzenia!

Seriale telewizyjne: 83 seriale akcji i przygodowe: 10673

seriale dla dzieci: 27346

seriale dokumentalne: 10105

seriale dramatyczne: 11714

seriale komediowe: 10375

seriale kryminalne: 26146

seriale sensacyjne: 4366

seriale sf i fantasy: 1372

seriale z gatunku horror: 83059

brytyjskie seriale: 52117

koreańskie seriale: 67879 Akcja i przygoda: 1365 filmy akcji sf i fantasy: 1568

filmy fantasy: 9744

filmy gangsterskie: 31851

filmy o superbohaterach: 10118

filmy o sztukach walki: 8985

filmy przygodowe: 7442

komedie akcji: 43040

kryminalne filmy akcji i przygodowe: 9548

szpiegowskie filmy akcji i przygodowe: 10702

thrillery akcji: 43084

westerny: 7700

wojenne filmy akcji i przygodowe: 2125

azjatyckie filmy akcji: 77232

seriale akcji i przygodowe: 10673

seriale sensacyjne: 4366

seriale sf i fantasy: 1372

klasyka kina sf i fantasy: 47147

klasyka przygodowego kina akcji: 46576 Thrillery: 8933 thrillery akcji: 43084

thrillery psychologiczne: 5505

filmy gangsterskie: 31851

filmy sensacyjne: 9994

zmysłowe thrillery: 972 Komedie: 5648 klasyczne komedie: 31694

komedie romantyczne: 5475

czarne komedie: 869

horrory komediowe: 89585

komedie anime: 9302

komedie dla nastolatków: 3519

komedie o tematyce LGBT: 7120

programy stand-upowe: 11559

seriale komediowe: 10375 Dramaty: 5763 dramaty romantyczne: 1255

seriale dramatyczne: 11714

dramaty o tematyce LGBT: 500 Filmy romantyczne: 8883 klasyka romansu: 31273

komedie romantyczne: 5475

dramaty romantyczne: 1255

zmysłowe filmy romantyczne: 35800

romantyczne filmy świąteczne: 1394527 Horrory: 8711 kultowe horrory: 10944

filmy o potworach: 947

horrory klasy B: 8195

horrory komediowe: 89585 Science fiction i fantasy: 1492 filmy akcji sf: 1568

filmy fantasy: 9744

filmy o obcych: 3327

klasyka kina fantastycznego: 47147

anime sf: 2729

anime fantasy: 3063

seriale sf i fantasy: 1372 Animacje dla dorosłych: 11881 Anime: 7424 anime akcji: 2753

anime fantasy: 3063

anime sf: 2729

dramaty anime: 452

horrory anime: 10695

komedie anime: 9302

seriale anime: 6721 Filmy familijne i dla dzieci: 783 animacje dla dzieci: 5507

filmy edukacyjne dla dzieci: 10659

filmy familijne: 51056

kreskówki telewizyjne: 11177

seriale dla dzieci: 27346

seriale dla nastolatków: 60951

romantyczne filmy świąteczne: 1394527 Klasyka: 31574 klasyczne filmy akcji i przygodowe: 46576

klasyczne filmy romantyczne: 31273

klasyczne filmy sf i fantasy: 47147

klasyczne komedie: 31694

filmy noir: 7687 Kino niezależne: 7077 Filmy artystyczne: 29764 Filmy muzyczne: 1701 Filmy sportowe: 4370 filmy o sztukach walki: 8985

dokumentalne filmy sportowe: 180 Programy reality TV: 9833 Dokumenty: 6839 dokumentalne filmy biograficzne: 3652

dokumentalne filmy historyczne: 5349

dokumentalne filmy o LGBT: 4720

dokumentalne filmy przyrodnicze i naukowe: 2595

dokumentalne filmy społeczno-kulturowe: 3675

dokumentalne filmy sportowe: 180

seriale dokumentalne: 10105

Źródło: Netflix-codes, informacja własna