Tesla przybliża odświeżony Model Y. Szereg ulepszeń

Tesla publikuje materiał, który przybliża nowe funkcje odświeżonej wersji Model Y zwanego jako Juniper. To nie tylko zaktualizowany design, ale również lepsza kamera, czy usprawnienia autopilota.

Nowa Tesla Model Y jest już dostępna w Polsce. Amerykański producent postanowił zobrazować, jakie zmiany wprowadzono w tej odświeżonej wersji elektrycznego samochodu. Nie tylko zaktualizowano design – nowe funkcjonalności obejmują między innymi przednią kamerę.

Co nowego w odświeżonej Tesli Model Y?

Do tej pory wiedzieliśmy, że nowa Tesla Model Y to przede wszystkim bardziej aerodynamiczna maszyna. Z obu stron auta wprowadzono pasy świetlne, a same reflektory mają teraz inny kształt. Przeprojektowano również koła, zadbano o nowe opony, przebudowano układ zawieszenia.

Powyższy materiał pokazuje, że zmian jest więcej, np. przeprojektowany bagażnik, w którym można umieścić np. idealnie pasującą chłodziarkę. Nowa Tesla Model Y jest cichsza, a to za sprawą wspomnianych już opon ze zmniejszonym oporem toczenia, oraz nowego akustycznego szkła, które zmniejsza hałas w środku o 20 proc. – deklaruje producent.

Ulepszona przednia kamera oferuje teraz pole widzenia 180 stopni, na wyposażeniu znajduje się nawet spryskiwacz, co pozwoli zadbać o dobrą jakość obrazu nawet wtedy, gdy auto jest brudne. Na pokładzie nowej Tesli Model Y umieszczono 16 głośników oraz łącznie 9 kamer, które usprawniają autopilota.

Ambitne plany Tesli

O ile samochody Tesli na dobre przebiły się do zbiorowej świadomości, tak trzeba zaznaczyć, że producent rozwija jednocześnie serię humanoidalnych robotów Optimus.

Plany są ambitne. Elon Musk kreśli wizję świata, w której do 2027 r. z fabryk Tesli wyjdzie łącznie kilkaset tysięcy robotów. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że nie wszystkie będą zdalnie sterowane.

Źródło: X/Tesla