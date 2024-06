Przyspieszenie od 0 do 100 km/h i czas na 1/4 mili w tym samochodzie powalają. Nowa wersja Tesli jest przy tym sporym i wygodnym autem. Nie kosztuje też dużo - poniżej 50.000 dolarów.

Nowa wersja Tesli Model 3 udowadnia, że nawet stosunkowo niedrogi samochód może być piekielnie szybki. Udowadnia to test - wyścig na ćwierć mili. Mimo ceny poniżej 50.000 dolarów, Tesla bije na głowę nawet supersamochody.

Tesla Model 3 Performance

Dotychczas wiele mówiło się o doskonałych osiągach Tesli model S Plaid. Najmocniejsza wersja przyspiesza do setki w mniej niż dwie sekundy. Tesla Model 3 w wersji Performance jest nieco wolniejsza. Sprint ze startu zatrzymanego do 60 mil na godzinę (około 96 km/h) zajmuje jednak i tak mniej niż 3 sekundy - 2,93 s. Już samo to stawia ten całkiem praktyczny i komfortowy samochód w najwyższej lidze, jeśli chodzi o ochotę do nabierania prędkości. Podobne czas notują jedynie najmocniejsze wersje Porsche, Maserati, czy Mercedesów podrasowanych przez AMG.

Czas na ćwierć mili wynosi natomiast 10,92 sekundy. To taki wynik, jaki osiąga Lamborghini Aventador w szybkiej odmianie SVJ. Warto dodać, że włoski bolid jest przy tym dziesięciokrotnie droższy, zabierze na pokład tylko dwie osoby, sporo pali i nie zapewnia nawet odrobiny tego komfortu, co całkiem spory pojazd Tesli.

Przystępna cenowo Tesla dorównuje osiągami supersamochodom

Warto dodać, że podobny czas do kosztującej 47,400$ Tesli Model 3 Performance osiąga Porsche Taycan Turbo S, czyli inny elektryk. Tesla ma jednak “tylko” 510 koni mechanicznych, a Porsche - o połowę więcej (761 KM).

Czasy na ćwierć mili wynoszące około 11 sekund miały też takie superauta, jak Porsche Carrera GT, Ferrari 599 GTB Fiorano, czy Chevrolet Corvette C6 ZR1. Bugatti Veyron może się natomiast pochwalić wynikiem 10,2 sekundy, czyli o nieco ponad pół sekundy lepszym od rodzinnej Tesli.

Na koniec dodam, że Tesla Model 3 Performance osiągnęła swój fantastyczny wynik na drodze publicznej. Samochód miał też włączoną klimatyzację.Oczywiście, nie popieramy wyścigów na drogach uczęszczanych także przez inne osoby.

Czy za równowartość około 50 tysięcy dolarów można znaleźć równie szybkie auto, rozpędzające się do 100 kilometrów na godzinę w mniej niż 3 sekundy? 320-konny VW Golf R z napędem na cztery koła i mocą 320 KM osiąga pierwszą setkę w 4,5 sekundy. Mercedes AMG A45S 4Matic potrzebuje na to zaledwie czterech sekund, kosztuje natomiast w podstawowej wersji prawie 260 tysięcy złotych. Jakie najtańsze auto (poza wspomnianą dziś Teslą) osiąga 100 km/h w około 3 sekundy? Sekcja komentarzy jest dla Was otwarta.