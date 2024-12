Złap tę okazję, zanim promocja się skończy. Ten tani tablet ma prawie wszystko

Znaleźliśmy niezłą promocję. Jeśli szukasz taniego tabletu, sprawdź Lenovo TAB M9 4/64 GB w dzisiejszej ofercie Komputronika.

Myślisz o kupnie taniego tableta dla siebie lub na prezent? Jeden z podstawowych modeli marki Lenovo został właśnie przeceniony. Markowy sprzęt jest teraz bezkonkurencyjny, jeśli zależy Ci na opłacalności.

Lenovo TAB M9 4/64 GB z Wi-Fi

Sprawdźmy, co oferuje podstawowy model tabletu Lenovo TAB M9. Przede wszystkim - mamy do czynienia z tabletem mającym 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane (z opcją rozbudowy kartą microSD). Mniejsza pamięć może być dziś niewystarczająca, nawet przy korzystaniu jedynie z podstawowych funkcji.

Lenovo TAB M9 ma ekran o przekątnej 9”. Pod koniec 2024 roku możemy go więc uznać za całkiem kompaktowy. Grubość wynosi zaledwie 7,99 mm, a waga to 344 g. Wyświetlacz IPS obsługuje rozdzielczość HD, co nie musi być jednak minusem. Przy większej procesor MediaTek Helio G80 mógłby szybko złapać zadyszkę.

Tani tablet nie jest zbyt mocny, za to ma bardzo dobrą baterię. Ogniwo o pojemności 5100 mAh pozwoli na 15 godz. słuchania muzyki lub 12 godz. oglądania filmów. Przednia kamerka ma 2 MP, z tyłu jest natomiast aparat 8 MP. Nie oczekuj od nich wiele - są po prostu wystarczające do prowadzenia rozmów wideo lub sporadycznego wykonywania poglądowych zdjęć.

Tablet Lenovo TAB M9 w promocji

Jeden z najtańszych markowych tabletów na rynku ma kompletne wyposażenie. Znajdziemy w nim głośniki stereo z obsługą dźwięku Dolby Atmos. Możesz też podłączyć do niego słuchawki - przewodowo lub przez Bluetooth. Dla wygody podczas dłuższego czytania, wyświetlacz posiada technologię redukcji niebieskiego światła (certyfikat TÜV Rheinland® Low Blue Light). Sporym plusem jest wykonana w części z metalu obudowa. Z internetem połączysz się przez Wi-Fi. Nieco droższa jest natomiast odmiana z dodatkowym modemem LTE.

Zwykle model Lenovo TAB M9 4/64 GB kosztuje 419 zł lub więcej. Znalazłem natomiast ofertę sklepu Komputronik, gdzie promocyjna cena to 379 zł. Ciężko będzie znaleźć lepszy sprzęt za takie pieniądze.