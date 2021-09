Najnowszy wideorejestrator 70mai – M300 – to propozycja kierowana do tych bardziej oszczędnych kierowców. Pomimo niewygórowanej ceny ma jednak zaoferować konkretną jakość.

Kilkoma ostatnimi modelami firma 70mai udowodniła, że wie, jak zrobić dobry wideorejestrator. Relacja ceny do oferowanych możliwość w A800 za pół tysiąca czy A400 za niecałe 400 zł była lepsza niż dobra i nie mamy powodów, by wątpić w to, że w przypadku M300 za mniej niż dwie stówki będzie tak samo. Pomimo niewysokiej ceny mamy otrzymać urządzenie zapewniające naprawdę przyzwoitą jakość.

70mai M300 - dobrze zapowiadający się, tani wideorejestrator

70mai M300 to ciekawie wyglądająca kamera samochodowa, która będzie w stanie uchwycić wszystkie istotne szczegóły na nagraniach, a to za sprawą rozdzielczości 2304 x 1296 pikseli oraz kąta widzenia 140 stopni. Płynność natomiast to standardowe 30 klatek na sekundę. O to, by detale były dobrze widoczne niezależnie od pory dnia czy pogody, dba soczewka F2.1 oraz technologia rozszerzonego zakresu dynamiki (WDR).

Kamera nagrywa wideo w pętli, czyli nadpisuje stare nagrania, dzięki czemu nigdy nie brakuje miejsca na karcie pamięci. Oczywiście materiały ze zdarzenia są zapisywane trwale – możesz to wywołać samodzielnie, ale czuwa nad tym również wbudowany czujnik przeciążeń (gdy wykryje gwałtowne hamowanie lub inną tego typu nieprawidłowość, automatycznie zachowa wideo). Obsługa ogólnie jest dziecinnie prosta, a do zarządzania urządzeniem możesz wykorzystać smartfona z zainstalowaną aplikacją, z którym połączy się przez Wi-Fi.

Ile kosztuje 70mai M300? Cena to spory atut

Wideorejestrator 70mai M300 kosztuje niespełna 200 złotych i jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, granatowej i różowo-złotej. Myślisz, że to może być coś dla ciebie? Mamy dobrą wiadomość – już we wrześniu na łamach benchmark.pl znajdziesz test tego urządzenia.

Źródło: 70mai, informacja własna