Civilization VI i Ni no Kuni II dołączają do mocnego marcowego zestawienia w Xbox Game Pass. W ubiegłym tygodniu w katalogu pojawiły się gry F1 22 i Wo Long: Fallen Dynasty.

Mocny marzec w Xbox Game Pass

Tegoroczny marzec w Xbox Game Pass to kolejny mocny miesiąc. Na dobry początek w usłudze zadebiutowały dwie gry, o których już pisaliśmy, a wczoraj dołączyła do nich bijatyka Guilty Gear Strive, która nie dość, że wciąga jak odkurzacz, to jeszcze przykuwa wzrok śliczną oprawą łączącą 2D z 3D. To jednak tylko pierwszy z kilku tytułów, którym warto będzie dać szansę.

No więc co dalej? W ramach programu EA Play już 9 marca będziemy mogli nadrobić zaległości z Dead Space 2 i Dead Space 3, a w przyszły wtorek na Xboksach pojawi się testowa wersja gry Valheim. Przypomnijmy, że ten brutalny survival zainspirowany mitologią nordycką jest już obecnie dostępny na pecetach.

I wreszcie dochodzimy do 16 marca. Tego dnia w usłudze Xbox Game Pass zadebiutuje prawdziwy hit. To określenie pasuje do gry Civilization VI, która może i ma już kilka lat, ale na dobrą sprawę ani trochę się nie zestarzała. Abonenci otrzymają ten tytuł na konsolach i na pecetach, jak również w chmurze.

Zwieńczeniem aktualizacji będzie niezwykłej urody jRPG pod tytułem Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (i to w wypasionej The Prince’s Edition z kompletem wydanych rozszerzeń DLC). Podsumowując…

Nowości Xbox Game Pass na marzec 2023:

F1 22 (konsole i PC) – 2 marca

Wo Long: Fallen Dynasty (konsole, PC i chmura) – 3 marca

Guilty Gear Strive (konsole, PC i chmura) – 7 marca

Dead Space 2 (chmura przez EA Play) – 9 marca

Dead Space 3 (chmura przez EA Play) – 9 marca

Valheim - Game Preview (konsole) – 14 marca

Sid Meier’s Civilization VI (konsole, PC i chmura) – 16 marca

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince’s Edition (konsole i PC) – 21 marca

Równocześnie już 15 marca z katalogu Xbox Game Pass zniknie 8 produkcji. Są to: Symulator Kozy, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Zero Escape: The Nonary Games, Young Souls, Kentucky Route Zero oraz F1 2020. W przypadku tej ostatniej to jednak nieduża strata, bo w ubiegłym tygodniu (jak widać na powyższej liście) w usłudze pojawiło się F1 22.

Źródło: Xbox Wire