Aktualnie trwają dwie wielkie wyprzedaże gier na PC – jedna w Epic Games Store, druga na platformie Steam. Wybieramy najciekawsze produkcje, które teraz można kupić taniej. To dobry sposób, by urozmaicić swoją bibliotekę gier.

Dobrych gier nie brakuje. W ostatnim czasie zadebiutowały takie produkcje jak STALKER 2, Kingdom Come: Deliverance 2, 18 lutego na rynek trafi Avowed, a chwilę później (28 lutego) Monster Hunter Wilds. Jest w czym wybierać, ale może być tak, że nie każdy z wymienionych tytułów jest w zasięgu graczy, nie wspominając już o osobistych preferencjach.

Dlatego warto spojrzeć na to, co przygotowała platforma Steam oraz Epic Games Store. Może tu znajdziesz dobre gry na PC w korzystnej cenie.

Wyprzedaż gier co-op na platformie Steam

Na Steamie znajdziemy promocje na gry do grania ze znajomymi, czyli produkcje z gatunku co-op. Wyprzedaż potrwa do 17 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego. Co znajdziemy w ramach tego wydarzenia?

Daniem głównym jest Mortal Kombat 11. To prawdziwa esencja gier bijatykowych. W ramach promocji można kupić grę 90 proc. tanie – całe 22,90 zł zamiast dotychczasowych 229 zł.

Jeśli ominęła was pierwsza część serii Helldivers, to mamy dobre wieści. Aktualnie na Steamie można zdobyć Helldivers 1: Dive Harder Edition za 14,39 zł (zamiast 71,99 zł).

Project Zomboid to już klasyka gatunku i idealna propozycja dla miłośników gier survivalowych z “umarlakami” w roli głównej. Zamiast 91,99 zł Project Zomboid kosztuje teraz 61,63 zł.

Potężnej przeceny doczekała się gra Left 4 Dead 2. Tytuł kupimy za 4,59 zł zamiast 45,99 zł. I chociaż Left 4 Dead 2 może wyglądać archaicznie, to broni się bardzo wciągającym modelem rozgrywki.

Zrobiło się mrocznie, więc pora na coś lżejszego. Otóż Sackboy: A Big Adventure również zdobędziemy taniej na Steamie. Cena wynosi 103,60 zł zamiast 259 zł, czyli 60 proc. taniej.

Wyprzedaż gier na Epic Games Store

Sprawdźmy teraz, co przygotowała platforma Epic Games Store. Do 24 lutego do godziny 17:00 czasu polskiego taniej możemy kupić następujące gry na PC:

Alan Wake 2 za 107,49 zł (zamiast 214,99 zł),

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition za 92,70 zł (zamiast 309 zł),

Star Wars Outlaws za 173,94 zł (zamiast 289,90 zł),

Frostpunk 2 za 127,99 zł (zamiast 159,99 zł),

Mass Effect Legendary Edition za 26,99 zł (zamiast 269,90 zł),

Dead Space za 67,47 zł (zamiast 269,90 zł),

Empire of the Ants za 118,30 zł (zamiast 169 zł),

Tiny Tina's Wonderlands za 49,80 zł (zamiast 249 zł).

I wiele więcej. Widać więc, że Epic Games Store stara się kusić nie tylko darmowymi grami, ale również zniżkami na popularne tytuły.

Źródło: Steam, Epic Games Store