Tanie gry na PlayStation. Ruszyła znakomita wyprzedaż w PS Store

Startuje PlayStation Indies, czyli znakomita wyprzedaż gier w PS Store. Gracze konsolowi mogą obłowić się w interesujące produkcje w korzystnej cenie. Niektóre gry zostały przecenione o 70 proc. i więcej.

W życiu niektórych graczy nadchodzi taki moment, że “nie ma w co grać”. Jeśli spojrzymy na premiery gier w maju 2024, to szybko dojdziemy do wniosku, że na horyzoncie nie brakuje interesujących produkcji. Mowa jednak o nowych grach, a co jeśli chcemy wzbogacić swoją kolekcję o dobrze znane już gry Tropy prowadzą do wyprzedaży w PS Store.

PlayStation Indies to najnowsza wyprzedaż w PS Store, która potrwa do 30 maja 2024 r. Co konkretnie przygotowali niebiescy? Oto wybrane przez naszą redakcję tytuły w różnych kategoriach cenowych:

Gry na PlayStation w promocji do 30 zł

The Forest (PS4) za 23,10 zł, zamiast 77 zł;

Brotato (PS4, PS5) za 18 zł, zamiast 22,50 zł;

LEGO: Builder's Journey (PS4, PS5) za 22,25 zł, zamiast 89 zł;

Worms Rumble (PS4, PS5) za 13,80 zł, zamiast 69 zł;

Magicka 2 (PS4) za 17,25 zł, zamiast 69 zł.

PlayStation Indies - tanie gry na konsole do 50 zł

Green Hell (PS4) za 45,60 zł, zamiast 114 zł;

Sherlock Holmes Chapter One (PS4, PS5) za 39,80 zł, zamiast 199 zł;

The Sinking City (PS5) za 34,35 zł, zamiast 229 zł;

Surviving the Aftermath (PS4) za 32,25 zł, zamiast 129 zł;

Rollerdrome (PS4, PS5) za 44,22 zł, zamiast 134 zł.

Tanie gry na PlayStation za mniej niż 100 zł

Disco Elysium - The Final Cut (PS4, PS5) za 53,70 zł, zamiast 179 zł;

Under the Waves (PS4, PS5) za 64,50 zł, zamiast 129 zł;

Dredge - Digital Deluxe Edition (PS4, PS5) za 85,40 zł, zamiast 122 zł;

Choo-Choo Charles (PS5) za 66,75 zł, zamiast 89 zł;

Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5) za 71,60 zł, zamiast 179 zł.

Interesujących gier jest znacznie, znacznie więcej. Zresztą, kto teraz gra w gry? Za oknem ładna pogoda, a rower aż się prosi o całodniową wycieczkę. A skoro już o tym mowa, to gra Knights and Bikes (PS4) również ma niższą cenę w PS Store - do 30 maja 2024 r. za 47 zł, zamiast 94 zł.

Źródło: PlayStation Store