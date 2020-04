Dziś 1 kwietnia, ale to nie żart – z przytupem wystartowała Wiosenna Wyprzedaż w sklepie PlayStation Store. Możesz potraktować ją jako dodatkową motywację do udziału w akcji #zostańwdomu i grać, grać, grać…

Nudzisz się w domu? To dobry czas, by sprawdzić najlepsze gry na PS4 – szczególnie, że teraz kupisz je za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Na oficjalnej grafice promującej Wiosenną Wyprzedaż w sklepie PlayStation Store możemy przeczytać, że rabaty sięgają 60 proc., ale jeśli dobrze się rozejrzysz, to zaoszczędzisz nawet więcej.

Wiosenna Wyprzedaż właśnie się rozpoczęła. Oszczędź do 60% na największych tytułąch: https://t.co/GKbWICra0M pic.twitter.com/ncGRj6QbmE — PlayStation Polska (@PlayStationPL) April 1, 2020

Wiosenna Wyprzedaż gier na PS4. Oto niektóre z przecenionych tytułów:

Assassin’s Creed: Odyssey Deluxe Edition taniej o 71% – za 99,00 zł

taniej o 71% – za 99,00 zł Borderlands 3 taniej o 58% – za 124,00 zł

taniej o 58% – za 124,00 zł Days Gone taniej o 57% – za 124,00 zł

taniej o 57% – za 124,00 zł Death Stranding taniej o 41% – za 169,00 zł

taniej o 41% – za 169,00 zł Dragon Ball Z: Kakarot taniej o 34% – za 189,00 zł

taniej o 34% – za 189,00 zł eFootball PES 2020 taniej o 68% – za 79,00 zł

taniej o 68% – za 79,00 zł FIFA 20 taniej o 60% – za 115,60 zł

taniej o 60% – za 115,60 zł GreedFall taniej o 52% – za 99,00 zł

taniej o 52% – za 99,00 zł Monster Hunter: World taniej o 52% – za 59,00 zł

taniej o 52% – za 59,00 zł Mortal Kombat 11 taniej o 65% – za 99,00 zł

taniej o 65% – za 99,00 zł NBA 2K20 taniej o 73% – za 79,00 zł

taniej o 73% – za 79,00 zł Ni no Kuni II: Revenant Kingdom taniej o 72% – za 79,00 zł

taniej o 72% – za 79,00 zł Resident Evil 2 taniej o 53% – za 79,00 zł

taniej o 53% – za 79,00 zł Star Wars Jedi: Upadły Zakon taniej o 41% – za 169,00 zł

taniej o 41% – za 169,00 zł Team Sonic Racing taniej o 53$ – za 79,00 zł

taniej o 53$ – za 79,00 zł WipEout Omega Collection taniej o 73% – za 39,00 zł

To świetna okazja, by przekonać się, że Death Stranding zasłużyło na wysokie oceny, bo nie jest tylko symulatorem kuriera. Że Star Wars Jedi: Upadły Zakon to rzeczywiście jedna z najlepszych gier, jakich doczekali się miłośnicy Gwiezdnych wojen. Że Dragon Ball Z: Kakarot potrafi wciągnąć, nawet pomimo dobrze nam znanej historii. Że to samo można powiedzieć o grze Resident Evil 2, która powróciła w wielkim stylu. I że Ni no Kuni II: Revenant Kingdom faktycznie jest jednym z najcudowniejszych erpegów ostatnich lat.

A jeśli szukasz rozrywki nie tylko dla siebie, ale też dla swoich dzieci, dla rodzeństwa albo po prostu: dla całej rodziny, to przyjrzyj się zwariowanym wyścigom Team Sonic Racing oraz WipEout Omega Collection. Możesz też postawić na pewniaki, czyli najnowsze edycje futbolowych produkcji EA i Konami – FIFA 20 oraz eFootball PES 2020. Jedna i druga zdecydowanie daje radę. Do PES-a w dodatku pod koniec miesiąca pobierzesz rozszerzenie, dzięki któremu będziesz przeżywać emocje związane z EURO 2020. Przynajmniej wirtualnie będziesz mieć taką szansę.

Wiosenna Wyprzedaż potrwa do 29 kwietnia, a już za dwa tygodnie do oferty dołączą kolejne tytuły!

Źródło: PlayStation Polska, informacja własna

