Co z tańszą wersją Apple Vision Pro? Patrzę na rok premiery i nie dowierzam

Czekasz na tańszą wersję gogli Apple’a? Zanosi się na to, że trochę sobie poczekasz.

Liczne doniesienia wskazują na to, że gogle Apple Vision Pro sprzedają się znacznie poniżej i tak niespecjalnie wygórowanych oczekiwań. Powód? Cóż, cena na poziomie 3999 euro, czyli równowartości 17 000 zł, raczej nie pomaga w zdobyciu popularności.

Ptaszki ćwierkają, że firma jest świadoma tego problemu i ma w planach wypuszczenie tańszego wariantu. Wyraźnie zasugerował to zresztą sam producent, bo przecież nazwa Apple Visio Pro zostawia miejsce w portfolio na urządzenie, które nazywa się po prostu Apple Vision.

Do niedawna wiarygodne przecieki wskazywały na to, że tańsze gogle miały trafić na rynek w okolicach 2025 roku, ale plany te są już raczej nieaktualne.

Tańsze Apple Vision Pro opóźnione o lata

Ming-Chi Kuo, którego doniesienia często się sprawdzają, twierdzi, że tańsze gogle Apple’a zostały wykreślone z planów produkcyjnych sięgających - usiądźcie - 2027 roku. Oznacza to, że urządzenie mogłoby trafić na rynek najwcześniej w 2028.

Analityk spekuluje, że Apple doszedł do wniosku, iż - podobnie jak miało to miejsce w przypadku głośników HomePod - nawet uderzenie w niższy segment cenowy nie przełożyłoby się na komercyjny sukces. Przypomnijmy, że - według pierwotnych planów - nowe gogle miały być tańsze o połowę, co wciąż dałoby jakieś 8-9 tys. zł.

Tymczasem niedawno zaprezentowane gogle Meta Quest 3S kosztują równowartość 1500 zł. Przy wielokrotnie wyższej cenie z czymś takim nawet Apple’owi ciężko byłoby konkurować.

Niestety przy tak odległych planach nie ma pewności, czy tańsze Apple Vision Pro kiedykolwiek trafią na rynek. Gogle z założenia mają być przecież tylko przystankiem na drodze do stworzenia pełnoprawnych okularów AR. Meta niedawno zaprezentowała działający prototyp tego typu urządzenia i podobno ma zamiar wprowadzić na rynek gotowy produkt w okolicach 2027. Niewykluczone więc, że do 2028 nikt już nie będzie miał ochoty na noszenie na głowie dużego i ciężkiego hełmu, skoro to samo będą robić małe i lekkie okulary.

Meta Orion

Jednocześnie Ming-Chi Kuo twierdzi, że w planach Apple’a wciąż znajduje się druga generacja gogli premium z czipem M5. Vision Pro 2 miałyby trafić na rynek w 2025 roku.