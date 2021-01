Taxon pozwala ci wygodnie wystawiać faktury i przesyłać je do księgowości. To polska aplikacja, która może usprawnić codzienne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Gdy prowadzi się firmę, dobrze jest mieć wszystkie dokumenty w jednym miejscu i dobrze jest je mieć zawsze przy sobie. Jest na szczęście urządzenie, które na to pozwala, a jest nim nasz codzienny towarzysz: smartfon. Sam w sobie jednak nie wystarczy – potrzebna jest jeszcze aplikacja pozwalająca na to, by mieć wszystko pod kontrolą. Jest polski start-up, który twierdzi, że stworzył właśnie coś takiego. Znasz już Taxon?

Co to jest Taxon? Aplikacja do faktur online

Spróbujmy opisać ją w jednym zdaniu. Taxon to wszechstronna aplikacja do zarządzania fakturami. Oto co oferuje:

po pierwsze: umożliwia wystawianie faktur VAT / bez VAT / faktur Marża za pomocą telefonu,

po drugie: pozwala na generowanie faktur w PDF i wysyłanie ich prosto do klienta,

po trzecie: umożliwia gromadzenie i filtrowanie faktur po dacie, kwocie czy kontrahencie,

po czwarte: pozwala na raportowanie kosztów w formie zdjęć z telefonu,

po piąte: automatycznie wysyła dokumenty do twojego księgowego Taxon.

Ile kosztuje Taxon? Cena zależy od liczby faktur

No dobra, ale ile to właściwie kosztuje? Sama aplikacja jest bezpłatna i nie płacąc ani grosza możesz wystawić do 10 faktur w ciągu miesiąca. Możesz pozbyć się tego limitu, jeśli zdecydujesz się na współpracę z księgową lub księgowym Taxon (wtedy też otrzymasz prezent na start – to 100-złotowy bon na Allegro). Jeśli nie interesuje cię taka opcja, to możesz skorzystać z abonamentu – jego wysokość będzie zależna od liczby faktur (przykładowo: za 40 faktur w miesiącu zapłacisz 8 zł, a za 200 – 18 zł).

Polska giełda usług księgowych

Ta możliwość połączenia się z księgową lub księgowym Taxon to jednak jedno z najciekawszych rozwiązań w aplikacji. Parowanie jest proste: wystarczy, że uzupełnisz dane, a po chwili pojawią się oferty z okolicy. Później zaś o nic nie musisz się martwić, bo wszystko jest w pełni zautomatyzowane.

Skąd pobrać Taxon? Aplikacja w Google Play i App Store

Aplikację Taxon możesz pobrać z Google Play na smartfona z Androidem albo z App Store na iPhone’a.

Źródło: Taxon, informacja własna

