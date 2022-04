TCL coraz śmielej poczyna sobie na rynku telewizorów. W tym roku może nawet wyprzedzić LG i zająć historyczną drugą pozycję w rankingu najchętniej wybieranych marek TV.

TCL goni, goni… dogoni… i przegoni?

Firma TCL od lat goni swoich rywali z Korei Południowej. Jeszcze w 2019 roku różnica pomiędzy nią a LG w liczbie sprzedanych egzemplarzy wynosi 6,84 mln, a w ubiegłym – już tylko niespełna 3 mln. W tym roku zaś może przeskoczyć lidera rynku OLED TV.

Według najnowszych danych firmy badawczej Omdia, TCL zamierza w tym roku dostarczyć 36,5 mln egzemplarzy paneli TV, a LG – 34,3 mln. I choć nie musi się to przełożyć na wyniki sprzedaży telewizorów, to zdecydowanie nie jest to wykluczone. Chiński producent ma szansę na zajęcie drugiego miejsca – o pierwszym może pomarzyć, bo zajmujący je Samsung zakłada 55,6 mln sztuk, pozostając pod tym względem bezkonkurencyjny. Zresztą Samsung jest liderem rynku telewizorów nieprzerwanie od 16 lat.

Telewizory TCL cieszą się uznaniem

W ostatnich latach TCL jest w stanie docierać do coraz szerszej grupy odbiorców i zupełnie nie powinno to dziwić. Z jednej strony jego tanie telewizory cechują się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Mieliśmy okazje przetestować kilka z nich i za każdym razem robiły na nas dobre wrażenie. Z drugiej – coraz częściej sięga po zaawansowane rozwiązania, takie jak QLED, miniLED czy 8K.

Już w tym miesiącu TCL zaprezentuje swoją tegoroczną linię telewizorów przeznaczonych na rynek europejski. Po tym wydarzeniu możesz się oczywiście spodziewać artykułu na naszej stronie, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat tych nowych urządzeń.

