TCL wychodzi naprzeciw graczom, w szczególności tym konsolowym, tworząc specjalne oznaczenie dla swoich telewizorów. Modele z serii Game Master Pro nie tylko wyśmienicie sprawdzają się podczas seansów filmowych, ale również oferują topowe osiągi w grach – oto dlaczego.

W czasach, gdy ceny komputerów, a w szczególności kart graficznych, szybują w górę, wszyscy szukamy oszczędności, aby nadal móc cieszyć się najnowszymi tytułami. Naturalną alternatywą (a dla wielu nawet pierwszym wyborem) będą tu konsole, ale te podpięte pod stary telewizor nie tylko nie pokażą wszystkiego, co nowe gry mają do zaoferowania, ale dodatkowo będą denerwować nieostrym obrazem w ruchu oraz wysokimi opóźnieniami.



Dopiero na porządnym TV granie staje się pełną przyjemnością!

W takim przypadku naturalnie zaczniemy szukać nowego TV, który nie tylko znacznie poprawi nasze odczucia podczas seansów filmowych czy też zwykłego użytkowania telewizora (np. mnogością nowych funkcji), ale również znacznie podniesie komfort grania. Nowe telewizory TCL (sponsora tego artykułu) z serii Game Master Pro oferują właśnie to, a do tego robią to w bardzo przyzwoitej cenie!

Co gwarantuje zakup telewizora TCL z serii Game Master Pro?

Wyjątkowo w tym przypadku marketingowa nazwa nie jest nadana bez pokrycia. Telewizory TCL z oznaczeniem Game Master Pro posiadają szereg cech, dzięki którym granie jest nie tylko przyjemniejsze, ale również łatwiejsze oraz bardziej immersyjne.

Wsparcie pełnego HDMI 2.1

Standard HDMI 2.1 w ostatnich tygodniach został bardzo mocno okrojony ze swojego znaczenia – obecnie samo oznaczenie nie znaczy praktycznie nic, poza tym, że fizycznie do TV podłączymy kabel HDMI. Dlatego bardzo ważne, aby przed zakupem upewnić się, że nowy TV faktycznie posiada pełnoprawne HDMI 2.1 z obsługą 48 Gbps transferu (oraz pełną listą nowych funkcji, jak eARC). Jak łatwo się domyślić, telewizory TCL Game Master Pro właśnie to oferują.

Telewizory z serii Game Master Pro oferują pełne 4K z HDR przy 120 Hz bez żadnych kompresji sygnału – dokładnie tego oczekują gracze!

Dlaczego jest to ważne? Otóż występują też telewizory z oznaczeniem HDMI 2.1, w których znacznie niższa (często poniżej 50% tego z TCL) przepustowość sprawia, że obraz wyświetlany nie jest w pełnej jakości. Najczęściej w przypadku 4K dla 120 Hz stosowane są metody kompresji obrazu i kolorów, przez co sygnał traci na wyrazistości i głębi. W tych najbardziej skrajnych przypadkach HDMI 2.1 może nawet nie pozwolić na używanie 4K przy 120 Hz!



Pełne HDMI 2.1 to pozycja obowiązkowa dla graczy.

Obsługa VRR i FreeSync

Zgadza się – seria TCL Game Master Pro nie tylko dostarcza pełne wsparcie dla Zmiennego Odświeżania (VRR), stosowanego przez nowe konsole, ale również jest zgodna z FreeSync Premium! Oznacza to, że taki telewizor sprawdzi się również świetnie po podpięciu laptopa albo PC.



Niskie opóźnienia są ważne, ale jeszcze ważniejsze, aby załączały się automatycznie!

Funkcja ta pozwala synchronizować klatki obrazu generowane przez konsole/PC z kolejnymi cyklami odświeżania panelu telewizora. Unikamy dzięki temu nieprzyjemnych dla oka i utrudniających np. celowanie efektów rozdarcia ekranu (gdy bez synchronizacji wyświetlane są jednocześnie dwa fragmenty następujących po sobie klatek). Jednocześnie unikamy tu opóźnień obecnych w klasycznej synchronizacji, gdyż telewizor (jak nazwa wskazuje) zmienia swoje odświeżanie tak, aby pasowało do tempa, w jakim karta graficzna/konsola jest w stanie dostarczać kolejne klatki – dla graczy pozycja obowiązkowa!

Niski input lag z automatyczną aktywacją

Nowe telewizory, w tym w szczególności modele QLED z podświetleniem miniLED od TCL oferują przepiękny obraz, również dzięki dodatkowemu przetwarzaniu sygnału. Taki proces świetnie sprawdza się w filmach, ale w grach dodaje niepożądane opóźnienia. Dlatego ważne, aby telewizor miał dostępny tryb „gry”, w którym opóźnienia będą minimalne. TCL z serią Game Master Pro nie tylko właśnie to zapewnia, ale również oferuje rekordowo dla TV niskie opóźnienia na poziomie 6 ms!



Synchronizacja odświeżania to funkcja przeniesiona prosto ze świata PC Master Race.

Oczywiście samo posiadanie takiego trybu nie wystarczy – trzeba go jeszcze aktywować, o czym często przypomnimy sobie dopiero po dłuższej serii niepowodzeń w naszym ulubionym tytule sieciowym. Dlatego też TCL w serii Game Master Pro wprowadza automatyczny tryb niskich opóźnień – gdy telewizor wykryje, że włączyliśmy grę, automatycznie przejdzie do optymalnych ustawień!

Jakie telewizory wchodzą w skład serii TCL Game Master Pro?

Skoro już wiemy, czego możemy oczekiwać po prawdziwie gamingowych telewizorach z serii Game Master Pro, to pora sprawdzić, jakie modele do niej należą. Wybór okazuje się być zaskakująco duży, tak w rozmiarach paneli, jak i segmencie samych modeli.

TCL C728+ – najtańszy przedstawiciel serii Game Master Pro

Jeżeli zależy Wam głównie na graniu, to rewelacyjną pozycją może być telewizor TCL C728+. Dostępny jest w 3 rozmiarach – 55, 65 i 75 cali i korzysta z technologii QLED, więc granie będzie nie tylko bardzo dynamiczne, ale również uraczeni zostaniecie bardzo soczystymi barwami. Niedawno mieliśmy okazję przygotować dla Was wideorecenzję TCL 55C728 – jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy:

TCL C825 – seria Game Master Pro to również perfekcyjne połączenie miniLED + QLED

Tak zwanym złotym środkiem będzie seria C825 dostępna w dwóch rozmiarach - 65 i 75 cali. Względem C728 oferuje dwie kolosalne różnice w konstrukcji – pierwsza to zmiana podświetlenia z bezpośredniego LED na miniLED, dzięki której otrzymujemy również strefowe wygaszanie i w rezultacie idealną czerń w połączeniu z bardzo jasną bielą.



TCL 65C825 dostaje od nas dodatkowe punkty za nietuzinkową prezencję!

Druga różnica to znacznie bardziej zaawansowany system nagłośnienia w formie wbudowanego soundbara z subwooferem. Taki telewizor faktycznie nie potrzebuje żadnych dodatków, aby idealnie sprawdzać się zarówno w grach, jak i filmach! Mogliście zresztą o tym przeczytać w naszej recenzji telewizora TCL 65C825.

8K dla gracza? Owszem – TCL X925 to właśnie oferuje

Na koniec zostają już wyraźnie droższe konstrukcje, czyli telewizory z panelami 8K. Te, podobnie jak seria C825, korzystają z kropek kwantowych oraz podświetlenia miniLED, tylko że posiadają 4x więcej pikseli. Naturalnie w przypadku grania na obecnej generacji konsol rozdzielczość trzeba będzie upscalować, aby bezstratnie przejść na 4K przy 120 Hz (do 8K limitem będzie 60 Hz).



TCL 75X925 PRO ma wszystko czego może chcieć prawdziwy gracz - a do tego jeszcze sporo, sporo więcej!

W tym modelu TCL oferuje wszystkie możliwe funkcje i ulepszenia, zatem nie tylko gry, ale również filmy i muzyka będą odtwarzane w najwyższej jakości (naturalnie wszystkie wymienione telewizory z serii Game Master Pro wspierają zarówno Dolby Atmos, jak i Dolby Vision IQ, ale na najlepsze doznania możemy liczyć właśnie w modelu X925).

Telewizory TCL z serii Game Master Pro są doceniane również przez twórców gier

Nie musicie też sugerować się samymi specyfikacjami i hasłami marketingowymi – niech o faktycznej szybkości opisywanych dziś telewizorów świadczy to, że twórcy gry Call of Duty Vanguard (czyli bardzo wymagającej strzelanki sieciowej) wybrali na swojego oficjalnego partnera właśnie TCL.

Oznacza to, że inżynierowie TCL mają jeszcze lepszy wgląd w działanie gier i pod tym kątem mogą optymalizować swoje telewizory. Widać to zresztą po modelach z 2021 roku, ale również po tych zapowiedzianych na rok 2022.

Artykuł sponsorowany przez TCL.