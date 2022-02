TCL C63 i P73 to nowe telewizory kierowane do tych wymagających, ale oszczędnych użytkowników. Szczególnie interesująca wydaje się ta pierwsza seria – nowa „baza” z rodziny QLED TV.

Nowe telewizory TCL: C63 oraz P73

Serie C62 i P72 doczekały się następców. I wygląda na to, że to naprawdę konkretni następcy Za nami oficjalna premiera telewizorów TCL C63 i P73. Cechy charakterystyczne? HDR, funkcje dla graczy i nowy system Google TV.

TCL C63 – podstawowy telewizor QLED na rok 2022

Zacznijmy od TCL C63. Pod tą nazwą kryje się najnowsza seria podstawowych telewizorów QLED w ofercie tego producenta. Sama ta technologia pozwala liczyć na żywe i wiernie odwzorowane kolory, a do tego mamy tu jeszcze HDR w formatach Dolby Vision i HDR10+. Wykorzystująca sztuczną inteligencję technologia AiPQ Engine dodatkowo optymalizuje kolory i kontrast w czasie rzeczywistym.

Poprzednia generacja była całkiem lubiana przez graczy i ta nowa najpewniej też będzie cieszyć się ich uznaniem. Choć panele oferują odświeżanie 50/60 Hz, to dzięki technologii Motion Clarity płynność obrazu ma być jak najbardziej satysfakcjonująca. Do tego producent dorzuca system Game Master, optymalizujący parametry pod kątem gier oraz „niski input lag” (choć nie podaje konkretnej wartości).

TCL C63 to także głośniki Onkyo i obsługa Dolby Atmos, niemal bezramkowa konstrukcja, regulowana podstawa oraz system Google TV. Dostosowująca się do użytkownika platforma Smart TV zapewnia dostęp do nieograniczonych źródeł treści, Miracast for PC ułatwia przesyłanie treści z komputera na duży ekran, a Asystent Google służy pomocą zawsze, gdy tego potrzebujesz. Wszystko to dostępne będzie w pięciu wariantach rozmiarowych: 43, 50, 55, 65 i 75 cali.

A nieco niżej czekają telewizory TCL P73

Dla osób liczących na przyzwoitą jakość obrazu, ale dysponujących nieco mniejszym budżetem, stworzona została seria TCL P73. To już standardowe telewizory z podświetleniem LED, choć nadal z HDR-em w obu kluczowych formatach i technologią Motion Clarity. System Game Master również jest tu obecny, a ponadto producent zapewnia o input lagu poniżej 15 ms.

Warto też podkreślić, że w TCL P73 także skorzystamy z systemu Google TV i pomocy Asystenta Google. Minimalnie dłuższa jest w dodatku lista dostępnych rozmiarów: do 43-, 50-, 55-, 65- i 75-calowego modelu dochodzi szósty – o przekątnej 85 cali. Ceny – podobnie jak w przypadku serii C63 – nie zostały jak na razie ujawnione.

Źródło: TCL, informacja własna