Samsung 980 PRO to jeden z najwydajniejszych dysków SSD dostępnych na rynku… a przynajmniej tak wygląda teoria, bo część użytkowników skarży się na problemy z szybkością zapisu. Mamy jednak dobre wieści od producenta.

Użytkownicy skarżą się na zaniżone transfery zapisu w dyskach Samsung 980 PRO

Samsung 980 PRO to pierwszy dysk SSD pod PCI-Express 4.0 x4, który pojawił się w ofercie koreańskiego producenta. Nośnik zalicza się do najwydajniejszych konstrukcji dostępnych na rynku, a przy tym jest dostępny w stosunkowo niskiej cenie. Wydawało się, że mamy do czynienia z hitem.

Na branżowych forach pojawiły się jednak głosy niezadowolenia. Część użytkowników zaczęła się skarżyć na zaniżoną szybkość zapisu – zamiast deklarowanych 5000 MB/s, dysk, w zależności od wersji pojemnościowej, osiągał tylko 500 - 2000 MB/s.



Samsung 980 PRO 500 GB z zaniżonym transferem zapisu (zrzut ekranu z Forum Linus Tech Tips)

Samsung 980 PRO – jak rozwiązać problem zaniżonych transferów zapisu

Firma Samsung obiecała, że przyjrzy się sprawie i od marca pracowała nad rozwikłaniem zagadki słabych transferów 980 PRO.

Model Samsung 980 PRO 250 GB Samsung 980 PRO 500 GB Samsung 980 PRO 1 TB Samsung 980 PRO 2 TB Domyślna pojemność bufora TurboWrite 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Dynamicznie przydzielany bufor TurboWrite 45 GB 90 GB 108 GB 216 GB Maksymalna pojemność bufora TurboWrite 49 GB 94 GB 114 GB 222 GB Zapis w buforze TurboWrite 2700 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s 5100 MB/s Zapis poza buforem TurboWrite 500 MB/s 1000 MB/s 2000 MB/s 2000 MB/s

Szybko się okazało, że problem był spowodowany niepoprawną obsługą technologii Turbo Write – to dynamicznie przydzielany bufor, który odpowiada za zmianę części pojemności nośnika w szybszą pamięć typu SLC. Dysk zbyt szybko ją „wyczerpywał” i nie potrafił jej wykorzystać, więc prędkość zapisu była ograniczona do możliwości faktycznie wykorzystanych pamięci TLC NAND.

Jeżeli posiadacie nośnik Samsung 980 PRO i też napotkaliście na podobne problemy, to mamy dobre wieści. Niedawno producent udostępnił firmware 3B2QGXA7, który rozwiązuje problem zaniżonych transferów zapisu. Nowe oprogramowanie można pobrać i zaktualizować za pomocą narzędzia Samsung Magician.

Źródło: Linus Tech Tips Forum, Samsung Community, ComputerBase

