Pamiętacie aferę z dyskami Samsung SSD 970 EVO PLUS? Chodziło o zmianę komponentów w nowych egzemplarzach, która wpłynęła na wydajność nośników. Producent w końcu odpowiedział na naszą prośbę kontaktu i wydał oświadczenie w sprawie nowych modeli.

Przypominając, nowe wersje dysków Samsung SSD 970 EVO PLUS korzystają z innego kontrolera, kości pamięci i oprogramowania. Według pierwszych testów, zmiana komponentów ma wpływ na osiągi nośnika – w niektórych scenariuszach wyniki są lepsze, ale w niektórych wyraźnie gorsze.

Firma Samsung przesłała nam oświadczenie, w którym potwierdza modyfikację specyfikacji – wprowadzone zmiany są wynikiem globalnych niedoborów wpływających na dostępność komponentów. Producent zobowiązał się także do informowania o kolejnych zmianach w specyfikacji nośników.

Oświadczenie firmy Samsung w sprawie zmiany specyfikacji dysków SSD 970 EVO PLUS

Aby zapewnić ciągłość produkcji popularnego dysku Samsung 970 EVO Plus, Samsung zdecydował się na modernizacją kontrolera i pamięci NAND w dyskach 970 EVO Plus oraz zaktualizował firmware do nowej wersji '3B2QEXM7'. Zmiany były podyktowane sytuacją globalnych niedoborów, wpływających na produkcję i dostępność wielu komponentów i urządzeń.

Wierzymy, że dzięki zwiększeniu bufora Intelligent TurboWrite i optymalizacji oprogramowania, nasze urządzenia jeszcze lepiej sprostają rosnącym wymaganiom konsumentów i poprawią ogólne wrażenia użytkownika.

W momencie wprowadzenia nowej wersji dysku 970 EVO Plus, Samsung opublikował zaktualizowany arkusz danych na swojej stronie internetowej. W przypadku kolejnych modernizacji komponentów firma będzie na bieżąco udostępniała całą historię zmian, aby zagwarantować przejrzystą komunikację z klientami.