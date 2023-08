Technics wprowadza na rynek słuchawki True Wireless EAH-AZ40M2. Oto co oferuje sprzęt w kompaktowym etui.

Słuchawki douszne EAH-AZ40M2 mają zapewnić wysokiej jakości dźwięk, z którego Technics zasłynął w ciągu swojej 55-letniej historii. Są wyposażone w 6-milimetrowy przetwornik i akustyczną komorę sterującą, która optymalizuje przepływ powietrza dla wytworzenia naturalnie brzmiących wokali i mocnego basu.

Technics EAH-AZ40M2 – tryby dźwięku otoczenia

W urządzeniu zastosowano autorską technologię aktywnej redukcji hałasu. Cyfrowy filtr programowy i mikrofon skutecznie tłumią dźwięki spoza wkładek dousznych. W zestawie znalazły się wkładki w czterech rozmiarach.

Regulator EAH-AZ40M2 umożliwia korzystanie z dwóch trybów. Tryb naturalnego otoczenia pozwala wybrać, jaki dźwięk tła ma być słyszalny, a tryb uwagi skupia się na mowie. Dzięki temu użytkownik słyszy ludzkie głosy w pobliżu, takie jak komunikaty na lotnisku lub rozmowę członków rodziny w domu, a inne, niepożądane hałasy zewnętrzne są redukowane.

Łączenie z trzema urządzeniami dzięki Bluetooth Multipoint

Jako pierwszy w branży EAH-AZ40M2 obsługuje połączenia wielopunktowe z maksymalnie trzema urządzeniami Bluetooth jednocześnie, umożliwiając płynne przełączanie między źródłami.

Bateria, warianty kolorystyczne i cena

Słuchawki wytrzymują do 5,5 godzin odtwarzania dźwięku z aktywną redukcją szumów, a etui zapewnia do 18 dodatkowych godzin działania. 15 minut szybkiego ładowania to 60 minut słuchania muzyki.

Model EAH-AZ40M2 jest dostępny w następujących kolorach: czarnym, srebrnym i różowym złocie. Do zestawu dołączono etui z wygrawerowanym logo Technics.

W Polsce słuchawki kosztują około 600 złotych.

źródło: materiały prasowe

