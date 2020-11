Po ponad trzech latach, Friday the 13th: The Game nie będzie miało dedykowanych serwerów gry sieciowej. Gracze wciąż zachowają większość funkcjonalności produkcji.

Ponad trzy lata temu zadebiutowało Friday the 13th: The Game. Wzorowana na filmie Piątek trzynastego, asymetryczna gra wieloosobowa, zdołała przyciągnąć sporo graczy do komputerów, a także konsol Xbox One i PlayStation 4.

W międzyczasie, produkcja ta doczekała się wielu kosmetycznych dodatków, pakietów skórek i nowych ruchów. W październiku 2018 została także udostępniona za darmo dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus.

Po drodze twórcy mieli kilka problemów, jak spór z prawnikami Victora MIllera, scenarzysty oryginalnego Piątku trzynastego, z 1980 roku. Finalnie, osiągnięto kompromis, który pozwolił na utrzymywanie i wspieranie usługi, jednak bez tworzenia nowych dodatków.

Wciąż będzie można grać przez sieć w Friday the 13th: The Game

Ostatni krok na drodze Friday the 13th: The Game został właśnie ogłoszony przez wydawcę, Gun Media. W listopadzie dedykowane serwery zostaną wyłączone. Stanie się to wraz z wypuszczeniem łatki poprawiającej ostatnio zauważone błędy. Na szczęście, gra w dużym stopniu będzie wciąż działać.

Gracze w dalszym ciągu będą mogli grać na zasadzie peer-to-peer, tworząc serwery w locie, tak jak ma to chociażby w przypadku Among Us. Utrzymywana także będzie infrastruktura bazy danych, dzięki czemu wszystkie odblokowane elementy wewnątrz gry, a także zdobyte doświadczenie, pozostaną przypisane do kont graczy.

Wciąż nie ujawniono dokładnej, listopadowej daty wyłączenia serwerów i wypuszczenia ostatniego patcha. Czyżby ironia miała wskazać na najbliższy piątek trzynastego?

Źródło: Gamespot