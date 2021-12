Epic Games zdecydowało się przypomnieć branży o możliwościach silnika Unreal Engine 5. Wybrało do tego i odpowiedni moment i bardzo dobrą otoczkę.

Matrix na nowych konsolach, częściowo grywalny

Już kilka dni temu pisaliśmy nieco na temat The Matrix Awakens. Było jasne, że temat zostanie rozwinięty podczas gali The Game Awards i tak też się stało. Zgodnie z obietnicami projekt został nie tylko zaprezentowany, ale i udostępniony zainteresowanym graczom. Tyle tylko, że trzeba tu posiadać konkretną platformę.

The Matrix Awakens to demo technologiczne przygotowane z myślą o konsolach Xbox Series X, Xbox Series i Playstation 5. Ma w pełni wykorzystać ich możliwości oraz wydajność, w tym szybkie dysk SSD, procesory, GPU oraz ray tracing. Zostało stworzone przy udziale członków zespołu filmowego Matrix Zmartwychwstania i co dla wielu będzie pewnie jednym z argumentów do pobrania - częściowo jest grywalne.

„Prezentacja przechodzi od zapierającego dech w piersiach realizmem filmu do szybkiej strzelanki z perspektywy trzeciej osoby, z przepełnioną akcją sekwencją pościgu samochodowego oraz bogatym, bardzo szczegółowym otwartym światem w uniwersum Matriksa.”

Co widzimy? Cyfrowe repliki Keanu Reevesa i Carrie Anne-Moss, a także porcję pościgów samochodowych i strzelanin. W końcu nie mogło nie być widowiskowo. Epic Games chciało pokazać środowisko złożone i fotorealistyczne, przygotowane miasto ma 16 km kwadratowych i składa się z siedmiu tysięcy budynków. Czy całość robi wrażenie? Oceniajcie sami. Jeśli nie na wymienionych konsolach, to przynajmniej na podstawie poniższego materiału wideo.

Tak wygląda The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

Jest też coś dla czekających na film

Warner Bros. Pictures zadbało natomiast, aby całej uwagi nie skupiono na omawianym demie technologicznym. Owszem, wprawdzie w świcie Matrixa, ale na gali The Game Awards pojawił się również zwiastun nadchodzącego filmu Matrix Zmartwychwstania. Jego premiera już 22 grudnia.

Źródło: Unreal Engine, xbox, store.playstation, Warner Bros. Pictures