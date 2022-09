W Indiach doszło do tragicznego wypadku z udziałem telefonu Redmi 6A marki Xiaomi. Urządzenie najprawdopodobniej wybuchło tuż przy twarzy śpiącej ofiary. Jak to możliwe?

Jak telefon Redmi 6A doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Wczoraj w nocy moja ciocia została znaleziona martwa. Kiedy spała, jej telefon Redmi 6A spoczywał na poduszce, w pobliżu twarzy i niespodziewanie wybuchł.

- czytamy w tweecie opatrzonym drastycznymi zdjęciami z miejsca zdarzenia.

Autor wpisu wywołał też do odpowiedzi markę Xiaomi.

To dla nas zły czas. Obowiązkiem producenta urządzenia jest okazanie wsparcia.

- czytamy w jego wiadomości

Odpowiedź Xiaomi India jest dosyć lakoniczna, ale producent nie zignorował tematu:

W Xiaomi India bezpieczeństwo klientów ma ogromne znaczenie i traktujemy takie sprawy niezwykle poważnie. W tym momencie nasz zespół próbuje skontaktować się z poszkodowaną rodziną i ustalić przyczynę incydentu.

Stanowisko Xiaomi spowodowało sporo negatywnych reakcji.

Jeśli chcesz komuś pomóc, przestań robić bomby.

- czytamy w komentarzach.

Oburzonym twitterowiczom nie odpowiada, że Xiaomi India nie posypuje głowy popiołem. Tymczasem słusznie tego nie robi. Byc może przydałoby się okazanie współczucia poszkodowanej rodzinie.Problem w tym, że burzę na Twitterze wywołał nie siostrzeniec, ani bratanek ofiary, tylko człowiek, który pochodzi z tej samej wioski, co ona.

Pochodziła z mojej wsi i dlatego nazywam ją ciocią. Jako twórca jestem odpowiedzialny za to, że jeśli zdarzy się tego typu incydent, marka powinna o tym wiedzieć. Warto także uświadamiać ludzi, aby nie pozostawiali telefonu blisko ciała podczas snu. Teraz rodzina zmarłej jest w kontakcie z Redmi

Dlaczego Redmi 6A wybuchł?

Eksplozja może wynikać z wady konstrukcyjnej urządzenia, ale także nieprawidłowego użytkowania. Redmi 6A jest modelem sprzedawanym od czterech lat i zdecydowana większość jego użytkowników żyje, ma się dobrze i nie doświadczyła uszkodzeń ciała. Gdyby powodem wybuchu była tylko i wyłącznie wada konstrukcyjna, Redmi 6A miałby na koncie wiele zniszczeń i poparzeń, a tak nie jest.

Nie jest też pewne w jakim stanie był feralny telefon przed wybuchem. Na przykład nie wiadomo czy jego akumulator był oryginalny. Jeśli nie był, to marką odpowiedzialną nie jest Xiaomi, tylko producent podzespołu. To z resztą także wymaga ustalenia, ponieważ nawet niekompatybilna ładowarka może być przyczyną spięcia, które niszczy akumulator, a czasem doprowadza do jego samozapłonu. Zdjęcia zniszczonego telefonu nie są wystarczające, żeby określić przyczyny tragicznego w skutkach incydentu.

