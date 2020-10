To nie zmieniało się przez lata: 32-calowe telewizory sprzedawały się w Polsce najlepiej, nawet pomimo coraz uboższej oferty producentów. Dopiero w tym roku przyszła zmiana i zdecydowanie chętniej stawiamy na modele o przekątnej 55 cali.

Jak duży telewizor? Polacy stawiają na 55 cali

O zwycięstwie 55-calowych telewizorów nad 32-calowymi modelami poinformował Samsung, ale nie chodzi tylko o zainteresowanie jego własnymi urządzeniami, lecz o cały rynek w Polsce. Krajowy oddział firmy zakłada równocześnie, że będziemy świadkami przeskoku, ponieważ 40-, 42- i 43-calowe telewizory będą musiały uznać wyższość większych braci (nawet pomimo tego, że cieszą się u nas olbrzymią popularnością).

Na podstawie własnych danych oraz tych, do których udało mu się dotrzeć, Samsung szacuje też, że czeka nas pod tym względem bardzo dynamiczny wzrost. Już w 2024 roku 65-celowe telewizory mają stanowić 25% rynku, a zainteresowanie modelami 75- i 85-calowymi może się zwiększać jeszcze szybciej.

Lepiej kupić większy niż potem żałować

W naszej szerokości geograficznej mamy tak, że „zakup nowego telewizora traktujemy jako kilkuletnią inwestycję w główne źródło domowej rozrywki” – jak powiedział Grzegorz Stanisz, Szef sprzedaży RTV Samsung Electronics Polska. Dlatego jeżeli nic konkretnego nie stoi na przeszkodzie, by kupić większy telewizor, to warto to zrobić. Szczególnie, że – jak pokazuje badanie sprzed roku – 57% Polaków, którzy wybrali 55- lub 65-calowy telewizor, żałowało, że nie skusiło się na większy.

Wróćmy jednak do 55-calowców. Prawda jest taka, że coraz częściej nas po prostu stać na takie telewizory. Podstawowe modele w tym formacie kosztują około 1500-2000 złotych, a więc tyle, ile jeszcze niedawno trzeba było zapłacić za zdecydowanie mniejsze urządzenia. Trudno się więc dziwić, że cieszą się coraz większa popularnością.

