Temperatura wody w Bałtyku dzisiaj. Aktualna mapa

Wiedza o temperaturze wody w Bałtyku jest dla wielu urlopowiczów kluczowa. Jaka więc jest aktualna temperatura wody nad morzem dzisiaj? Można to sprawdzić na mapie.

Planujesz wypoczynek nad polskim morzem? A może już jesteś na urlopie, ale nie wiesz, jak zaplanować dzień, aby wykorzystać ciepłą wodę w Bałtyku. Z rozwiązaniem tego problemu przychodzą interaktywna mapa przedstawiająca temperaturę wody w Bałyku dzisiaj oraz dane dostarczane przez IMGW.

Aktualna temperatura wody w Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) publikuje najnowsze dane dotyczące temperatury wody w Morzu Bałtyckim na wybranych stacjach hydrologicznych. Zgodnie z tymi informacjami, najcieplejsza woda w Bałtyku znajduje się obecnie w Pucku, gdzie jej temperatura wynosi ponad 20°C. Jest to jedyna lokalizacja z tak wysoką temperaturą. W innych regionach, takich jak Ustka, Władysławowo, Gdynia, Łeba, Darłowo, Międzyzdroje czy Hel, temperatura wody oscyluje w granicach 18-19°C.

Szczęśliwcy, którzy wybrali wypoczynek nad jeziorami Wigry i Białe Augustowskie, mogą cieszyć się wodą o temperaturze przekraczającej 23°C. Pomimo chłodniejszego klimatu, regiony te oferują przyjemne warunki do kąpieli dzięki specyficznemu mikroklimatowi.

Czynniki wpływające na temperaturę w Bałtyku

Temperatura wody w Morzu Bałtyckim jest wynikiem wielu różnych czynników. Bałtyk, jako stosunkowo płytkie morze śródlądowe, jest szczególnie podatne na wahania temperatury powietrza. Oznacza to, że morze reaguje na zmiany temperatury powietrza stosunkowo szybko. Wahania sezonowe są tutaj bardzo wyraźne, z najwyższymi temperaturami w miesiącach letnich.

Warto zauważyć, że woda na południu Bałtyku jest zazwyczaj cieplejsza niż na północy. Jednak nawet najcieplejsze rejony Bałtyku pozostają względnie chłodne w porównaniu z popularnymi wakacyjnymi destynacjami na południu Europy. Mimo to, turyści chętnie korzystają z kąpieli w Bałtyku, zwłaszcza gdy temperatura powietrza jest bardzo wysoka.

Bezpieczne kąpiele nad Bałtykiem

Choć kąpiele w Bałtyku mogą być bardzo orzeźwiające, to należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Woda w Bałtyku, ze względu na swoje specyficzne warunki, może skrywać pewne zagrożenia. Upwelling to jedno z nich – zjawisko, kiedy przy brzegu pojawia się lodowata woda, często poniżej 10°C.

Ratownicy WOPR są zobowiązani wywiesić czerwoną flagę, kiedy temperatura wody spada poniżej 14°C. Wejście do tak zimnej wody może spowodować szok termiczny, który w skrajnych przypadkach prowadzi do zatrzymania akcji serca. Zjawisko to obserwowane jest szczególnie przy wschodnim wietrze, który wypycha zimną wodę z głębin na powierzchnię.