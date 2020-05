Dobry i niedrogi router? Tenda pokazuje, że takie połączenie jest możliwe – producent przygotował trzy ciekawe propozycje: AC19, AC21 i AC23, które mają łączyć wysoką wydajność i atrakcyjną cenę. Sprzęt niebawem pojawi się w sprzedaży i wiemy czego można się po nim spodziewać.

Pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście... wygląd routerów - producent postawił na nowoczesną stylistykę, która może przykuć uwagę potencjalnych klientów. Różnica między poszczególnymi modelami sprowadza się do specyfikacji.

Tenda AC19 – tani dobry router 802.11ac

Tenda AC19 to dwupasmowy router działający w standardzie router 802.11ac wave2, oferujący przepustowość sieci bezprzewodowej do 2033 Mb/s (300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz). Konstrukcja została wyposażona w cztery zewnętrzne anteny o zysku 6 dBi, które obsługują funkcję MU-MIMO 4x4 dla pasma 5 GHz oraz technologię Beamforming+.

Do dyspozycji oddano cztery gigabitowe porty LAN i jeden WAN. AC19 jako jedyny wśród całej serii posiada port USB 2.0, który pozwoli podłączyć np. nośnik zewnętrzny i w łatwy sposób dzielić się ich zasobami w domowej sieci.

Tenda AC21 z wydajnym połączeniem

Podobnie jak w AC19, model Tenda AC21 też działa w standardzie 802.11ac wave2 i zapewnia przepustowość do 2033 Mb/s (300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz). Producent zastosował jednak sześć anten o zysku 6 dBi (także i w tym przypadku przewidziano obsługę MU-MIMO 4x4 i Beamforming+).

Router oferuje trzy gigabitowe porty LAN i jeden WAN, więc pozwala na efektywne korzystanie z sieci światłowodowej. Producent chwali się także zastosowaniem dwurdzeniowego procesora o taktowaniu 1 GHz (połączonego z koprocesorem o taktowaniu 500 MHz).

Tenda AC23 - topowy przedstawiciel serii

Tenda AC23 to najwyższy z modeli nowej serii. Nadal mamy do czynienia ze standardem 802.11ac wave2 i przepustowością do 2033 Mb/s (300 Mb/s + 1733 Mb/s), ale producent zastosował już siedem zewnętrznych anten o zysku 6 dBi.

AC23 bazuje na dwurdzeniowym procesorze o taktowaniu 1 GHz (z koprocesorem o taktowaniu 500 MHz). Zestaw gniazd pozostał ten sam – do dyspozycji oddano trzy gigabitowe złącza LAN i jedno WAN.

Wszystkie trzy modele mogą pracować nie tylko jako router bezprzewodowy, ale także uniwersalny repeater lub w trybie WISP. Producent przewidział tutaj także inne przydatne funkcje - kontrolę rodzicielską, harmonogram Wi-Fi czy sieć dla gości.

Kiedy i za ile w sprzedaży?

Nowe routery pojawią się na sklepowych półkach jeszcze w tym miesiąc - sugerowane ceny to odpowiednio:

Tenda AC19 – 249 zł,

Tenda AC21 – 259 zł

Tenda AC23 – 269 zł

Niebawem na naszych łamach pojawi się test topowego modelu (AC23), więc będziecie mogli się przekonać jak wypada w praktyce. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie już teraz kupić go na Allegro.



Tenda AC5 (w poprawionej wersji V3.0) i Tenda AC8

Jeżeli szukacie czegoś w niższej cenie, warto także zwrócić uwagę na tańsze modele AC5 (99 zł) i AC8 (129 zł).

