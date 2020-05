Tenda AC23 stawia na wydajność działania sieci bezprzewodowej. Nie znajdziemy tu rozbudowanych funkcji, ani nawet USB. Ma za to 7 anten o sporym zysku, pozwalających na obsługę nawet bardzo zatłoczonej sieci Wi-Fi – oto jego recenzja!

Czy szybkie Wi-Fi musi być drogie?

Obecna oferta sprzętu sieciowego zdążyła nas już przyzwyczaić do tego, że topowe routery Wi-Fi kosztują niemało. Tymczasem, jakby ignorując ten trend, Tenda wypuszcza kolejne routery, które w bardzo rozsądnych pieniądzach oferują przyzwoite osiągi. Wcześniej testowaliśmy dla Was router Tenda AC8, a teraz czas na jego większego brata – Tenda AC23, który w tym miesiącu zadebiutuje w naszym kraju!

Tenda AC23 udowadnia, że nie musi być drogo - co otrzymujemy za 270 zł?

Router dociera w ekonomicznym, choć wytrzymałym opakowaniu. Wyposażenie jest typowe dla tego segmentu, to znaczy otrzymujemy:

router

zasilacz (1,2 m długości przewodu)

przewód sieciowy RJ45 (1 m długości)



Ciekawostka – przewód jest żółty, a gniazdo WAN, do którego zapewne zostanie wpięty, jest niebieskie.

Tenda AC23 oferuje również przyzwoitą jakość wykonania

Sam router pod względem użytych materiałów nie odbiega znacząco od wcześniej wspomnianego AC8 – jest za to odczuwalnie większy. Co nie oznacza, że jest duży – oj nie. To jeden z mniejszych, a na pewno lżejszych routerów AC2100, jakie mieliśmy w rękach!



Jakość użytych materiałów oraz ich spasowania stoi na przyzwoitym poziomie.

Z tyłu routera napotykamy na pierwsze cięcia w kosztach, które szczerze powiedziawszy dużo nie zmieniają w użyteczności routera – do dyspozycji mamy łącznie 4 gniazda RJ45 w standardzie Gigabit Ethernet, ale jedno z nich zamiennie będzie pracować jako LAN lub WAN (w zależności od trybu pracy routera). Innych gniazd, w szczególności USB, nie uświadczymy. Przyciski również uległy redukcji – przycisk reset przy pojedynczym wciśnięciu służy to aktywowania WPS, a z przełącznika zasilania całkowicie zrezygnowano.



Chciałbyś wyłączyć router? Nic prostszego – wyjmij wtyczkę :)

Na górze od frontu znajdziemy zestaw diodek sygnalizujących pracę modułów urządzenia – nie rozdzielono co prawda każdego gniazda LAN oraz zakresu Wi-Fi na osobną diodę, ale i tak jest to dużo więcej informacji, niż w tańszym AC8.



Tajemnicza dioda z opisem „T” jest „zarezerwowana”, jak możemy przeczytać w instrukcji.

To, co jednak najbardziej rzuca się w oczy, to ilość anten – raczej niespotykana w tym przedziale cenowym. Jest ich siedem, co nie jest przypadkową liczbą – router obsługuje dwa zakresy w konfiguracji kolejno MU-MIMO 3x3 dla 2,4 GHz oraz MU-MIMO 4x4 dla 5 GHz – oznacza to, że w przeciwieństwie do „typowych” rozwiązań o podobnej konfiguracji, każdy z zakresów ma swój dedykowany zestaw anten.



Tak najeżony antenami router zwiastuje wysoką wydajność przy obsłudze wielu połączeń jednocześnie!

Anteny są przymocowane na stałe i dzięki dodatkowemu wzmacniaczowi oferują 6 dBi zysku. Można je regulować w zakresie około 200° obrotu oraz 90° pochylenia (z wyraźnie zaznaczoną pozycją 45°). Dzięki temu nawet przy montażu na ścianie wszystkie anteny uda się dosyć dobrze ustawić (niekoniecznie dokładnie tak, jak na zdjęciu poniżej).



Dzięki siedmiu antenom, jak informuje sam producent na swojej stronie, "Tenda AC23 posiada zdolność przenikania przez ściany!"

Ostatecznie od spodu urządzenia znajdziemy cztery nóżki, odlane z plastiku, będące integralną częścią obudowy. Nie oferują tak dobrego trzymania, jak częściej spotykane gumowe odpowiedniki, ale przy masie AC23 raczej nie uświadczymy problemów, jakie opisywaliśmy w ramach AC8. Nie zabrakło też uchwytów na haki do montażu na ścianie, a sama powierzchnia spodu w większości służy do wentylacji elektroniki.

Tenda AC23 wyposażono w nowy, szybszy procesor

Szybkie spojrzenie pod obudowę nie zdradza zbyt wiele o sprzęcie, zatem pozostaje wierzyć producentowi, że mamy do czynienia z dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 1 GHz, który dodatkowo wspiera układ jednordzeniowy o taktowaniu 500 MHz (dedykowany do niezależnej obsługi zakresu Wi-Fi 5 GHz). Oba mają do dyspozycji wspólną pulę pamięci 128 MB, a pojemności Flash nie udało nam się ustalić.



Jak widać, rozmiar routera podyktowany jest głównie przez ilość anten.

To, co jednak jest najważniejsze, to potencjał zastosowanego radia. O ile dla 2,4 GHz otrzymujemy dosyć standardowe albo nawet nieco wolne 300 Mbps, tak w przypadku zakresu 5 GHz do wykorzystania mamy przepustowość ponad 1700 Mbps! Te wartości jak w każdym routerze są teoretyczne, jednak realnie można się spodziewać, że po zaopatrzeniu się w adapter Wi-Fi zgodny z tak szybką wersją Wi-Fi 5, będzie możliwe wykorzystanie nawet 1Gbps łącza internetowego, łącząc się bezprzewodowo nawet mimo kilku ścian po drodze.

Tenda AC23 - Specyfikacja

Standard sieci: Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/a/n @5GHz,

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 7 zewnętrznych (6dBi) Transmisja: 2.4 GHz MU-MIMO 3x3;

5 GHz MU-MIMO 4x4 (+ kształtowanie wiązki) Procesor: 2 rdzenie 1 GHz + 1 rdzeń 500 MHz Pamięć RAM: 128 MB Pamięć FLASH: Brak danych Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WEP Obsługa USB: brak Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE; Static IP; Dynamic IP Porty: 3 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet,

1x RJ45 WAN/LAN Gigabit Ethernet Przyciski: Reset/Restart/WPS (3 w 1) Dodatkowe funkcje: Port Forwarding;

DMZ Host;

UPnP;

Kontrola rodzicielska;

Automatyczna optymalizacja połączenia;

IPTV Zapora sieciowa: jest Wymiary: 239 x 144 x 40 mm Limity transmisji: 2.4 GHz: 300 Mbps;

5 GHz: 1733 Mbps

Konfiguracja i aplikacja mobilna

Router po podpięciu do prądu już po krótkiej chwili zaczyna rozgłaszać swoją domyślną sieć. Konfigurację możemy przeprowadzić zarówno przez aplikację na telefonie, jak i tradycyjnie przez przeglądarkę internetową. Interfejs jest praktycznie w pełni po polsku.



Nowoczesny interfejs jest naprawdę przyjazny, zarówno dla laika, jak i doświadczonego użytkownika.

Sam proces konfiguracji dosyć szczegółowo opisaliśmy w ramach recenzji AC8, zatem spragnionych takich informacji odsyłamy tutaj. Przypomnimy tylko, że router posiada możliwość niezależnego sterowania ustawieniami obu zakresów Wi-Fi oraz dodatkowo w obu z nich może wydzielić sieć dla gości. Całkiem wygodnie możemy też sterować kontrolą dostępu, nazwaną kontrolą rodzicielską, pozwalającą na ograniczenie dostępu do sieci wybranym użytkownikom w wybrane godziny i dni tygodnia.



Filtrować można również wybrane strony internetowe.

Nowością jaką napotkaliśmy w interfejsie jest zakładka ustawień zaawansowanych. Zebrano tu wcześniej porozrzucane po innych stronach przydatne ustawienia. Bardzo podoba nam się takie minimalistyczne, ale przy tym wcale nie ubogie w funkcje, podejście do zarządzania sprzętem sieciowym.



Po aktywowaniu aplikacji Tenda, można zalogować router do chmury producenta i zarządzać nim zdalnie przez Internet!

Aplikacja mobilna nie zmieniła się praktycznie wcale. Nadal jest prosta w obsłudze, a jednocześnie oferuje dostęp do zdecydowanej większości ustawień routera. Posiada też bardzo użyteczne narzędzie dla mniej doświadczonych użytkowników – optymalizację Wi-Fi.



W tym modelu nie ma dostępu do funkcji pamięci masowej.

W pełni zautomatyzowany sposób aplikacja skanuje nasze otoczenie sieciowe i w razie potrzeby przestawi Wi-Fi na lepszy kanał. Poinformuje też nas, że sygnał do routera w miejscu, w którym przebywamy, jest za słaby, aby komfortowo z niego korzystać.



Testowany router w sposób inteligentny komunikuje się z podpiętymi do niego wzmacniaczami, co również pozwala na optymalizację ich pracy.

Procedura testowa

Nie przedłużając już bardziej, przechodzimy do testów. Niestety w związku z obecnie panującą pandemią nie mogliśmy wykonać testów w naszej stałej lokalizacji testowej, jednak dobrze się złożyło, gdyż ostateczna lokalizacja jest ta sama, co w teście modelu AC8. Jak widać na rzucie poniżej, router testowaliśmy w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym o powierzchni około 200 m2.



Router oznaczono pomarańczowym symbolem i znajduje się na piętrze.

Do testów użyliśmy adaptera Netgear A7000, który niestety nie posiadał wsparcia dla AC2100, a jedynie AC1900 i to w konfiguracji do 1300 Mbps dla 5 GHz. Oznacza to, że gdyby zaopatrzyć się w szybszy adapter Wi-Fi (wewnętrzny, na PCI-E), to wyniki byłyby jeszcze lepsze. Sprawdziliśmy też, czy laptop wyposażony w najpopularniejszy moduł Wi-Fi 5 (Intel AC 9560) wygeneruje lepsze wyniki, jednak tak się nie stało (głównie ze względu na brak obsługi 160 Hz szerokości kanałów w testowanym routerze). Przy testach kopiowania po obu stronach użyto dysków SSD Kingston A2000.

Testy zasięgu Tenda AC23

Tradycyjnie rozpoczynamy od testu siły sygnału. Procedurę rozbudowaliśmy o 4 miejsca testowe względem testu modelu AC8, z czego wynika brak części jego wyników.

Tenda AC23 – siła sygnału Wi-Fi [dBi]

Legenda: Tenda AC23 - 2,4 GHz

Tenda AC23 - 5 GHz

Tenda AC8 - 2,4 GHz

Tenda AC8 - 5 GHz Lokalizacja testowa nr 1 -40

-36

-46

-42 Lokalizacja testowa nr 2 -52

-47

n/d

n/d Lokalizacja testowa nr 3 -58

-59

-52

-48 Lokalizacja testowa nr 4 -57

-58

n/d

n/d Lokalizacja testowa nr 5 -58

-64

-52

-52 Lokalizacja testowa nr 6 -72

-74

-74

-74 Lokalizacja testowa nr 7 -31

-27

-35

-28 Lokalizacja testowa nr 8 -42

-39

n/d

n/d Lokalizacja testowa nr 9 -45

-47

-63

-65 Lokalizacja testowa nr 10 -47

-49

n/d

n/d

Mocniejsze anteny faktycznie przełożyły się na lepszy zasięg. Praktycznie cały dom został pokryty sygnałem o świetnych parametrach (dla uproszczenia – zwykle było to 4 lub 5 na 5 kresek w Windows), jedynie testy w garażu za grubą ścianą nośną wykazały odczuwalny spadek jakości sygnału.

Testy przepustowości Wi-Fi

Skoro wiemy już, że siła sygnału jest bardzo dobra w każdym niemalże miejscu w domu, to pozostaje pytanie, jak się to przełoży na prędkość przesyłu plików. Oto odpowiedź:

Rzeczywiste testy transferu – kopiowanie Wi-Fi -> LAN (duży plik) [MB/s]

Legenda: Tenda AC23 - 2,4 GHz

Tenda AC23 - 5 GHz

Tenda AC8 - 2,4 GHz

Tenda AC8 - 5 GHz Lokalizacja testowa nr 1 21,7

68,6

21,8

66,3 Lokalizacja testowa nr 2 22,0

66,7

n/d

n/d Lokalizacja testowa nr 3 14,2

32,6

21,5

63,5 Lokalizacja testowa nr 4 15,9

35,4

n/d

n/d Lokalizacja testowa nr 5 10,9

30,2

19,2

32,3 Lokalizacja testowa nr 6 8,9

6,8

13,2

16,8 Lokalizacja testowa nr 7 24,9

72,4

22,5

70,6 Lokalizacja testowa nr 8 20,5

67,8

n/d

n/d Lokalizacja testowa nr 9 13,2

58,1

21,2

42,9 Lokalizacja testowa nr 10 13,9

40,2

n/d

n/d

Na wstępie przypomnimy, że Tenda AC8 zaskoczyła nas swego czasu bardzo pozytywnie właśnie prędkościami liniowego transferu i zdecydowanie nie jest reprezentatywnym przedstawicielem większości routerów AC1200, zawyżając wyniki. Niemniej jednak nieco więcej oczekiwaliśmy od w teorii 2x szybszego modelu AC23. Wyniki oczywiście limituje nasz adapter Wi-Fi, ale jego realny limit dla używanego w testach połączenia 1300 Mbps to około 90 MB/s. Tymczasem Tenda AC23 tylko delikatnie pokonała słabszego brata na bliską odległość, a przy odleglejszych pomieszczeniach AC8 wręcz zaczął wychodzić na prowadzenie. Nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie prędkości udałoby się osiągnąć przy korzystaniu z połączenia 1733 Mbps, jednak nawet dla 1300 Mbps spodziewaliśmy się znacznie lepszych wyników.

Wydajność w 2,4 GHz pozostała praktycznie bez zmian względem AC8 – czyli na bardzo przyzwoitym poziomie

Kopiowanie jednego dużego pliku nie jest szczególnie obciążające dla samego routera, zatem postanowiliśmy sprawdzić, na co stać dwurdzeniowy SOC w testowanym routerze, kopiując też mniejsze porcje danych.

Test kopiowania mniejszych plików Wi-Fi -> LAN [MB/s]

Legenda: Tenda AC23 - 5 GHz

Tenda AC8 - 5 GHz Duży plik (film ~4 GB) 72,4

70,6 Średnie pliki (mp3 ~3-9 MB) 48,7

33,1 Małe pliki (jpg ~50-250 KB) 4,9

2,8

Okazuje się, że różnica (względem jednordzeniowego AC8) jest naprawdę duża. Nadal nie jest to poziom najszybszych routerów, ale w cenie AC23 z pewnością nie znajdzie się nic szybszego. Przejdźmy jednak do najciekawszego aspektu wydajności testowanego routera – obsługa wielu zakresów i użytkowników jednocześnie!

Tenda AC23 – test kopiowania Wi-Fi -> Wi-Fi

Legenda: Tenda AC23 - 5 GHz

Tenda AC8 - 5 GHz Wi-Fi 5GHz -> LAN 72,4

70,6 2x Wi-Fi 5GHz -> LAN 69,8

62,5 3x Wi-Fi 5GHz -> LAN 66,8

29,8 4x Wi-Fi 5GHz -> LAN 59,7

17,5 Wi-Fi 5GHz -> Wi-Fi 5GHz 33,4

29,5 2x Wi-Fi 5GHz -> Wi-Fi 5GHz 31,5

17,5 Wi-Fi 2,4 GHz -> Wi-Fi 2,4 GHz 9,8

11,5 2x Wi-Fi 2,4 GHz -> Wi-Fi 2,4 GHz 6,5

4,5 Wi-Fi 2,4 GHz -> Wi-Fi 5 GHz 23,3

22,5 2x Wi-Fi 2,4 GHz -> Wi-Fi 5 GHz 21,3

19,8

Model AC23, podobnie jak AC8, posiada niezależny zestaw anten dla każdego z zakresów, jednak obsługuje wyższy format MU-MIMO. Wyraźnie widać, jaką przewagę to daje przy kopiowaniu bezprzewodowo plików pomiędzy 4 użytkownikami. Realnie taką różnicę odczujemy, gdy w domu jednocześnie wiele urządzeń obciąża nawet w niewielkim stopniu nasze łącze. Owocować to będzie niższymi opóźnieniami i lepszym transferem w przypadku AC23 w bardziej życiowych sytuacjach, niż syntetyczne testy.

Szybkość połącznika przewodowego

Ostatnie, co sprawdziliśmy w kontekście prędkości routera, to szybkość przełącznika przewodowego, i ten nie wzbudza naszych zastrzeżeń (bardzo prawdopodobne, że to ten sam model, co a AC8). Prędkość WAN natomiast mogłaby być nieco wyższa, skoro sprzęt jest reklamowany jako idealny do gigabitowego Internetu.

Tenda AC23 – przepustowość połączeń przewodowych [Mbps]

LAN -> LAN 912 2 LAN -> LAN (tryb AP) 883,0 WAN 796

Testy poboru energii nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W typowym użytkowaniu (obsługa 8 urządzeń z małym transferem bezprzewodowym) router pobiera około 8 W energii z gniazdka. Nie wydziela przy tym przesadnie dużo ciepła. Pod pełnym obciążeniem uzyskaliśmy odczyt na poziomie 13 W, natomiast jeżeli wyłączymy Wi-Fi i diody LED (np. w nocy), to pobór energii spadł do 4 W.

Nasza opinia o Tenda AC23

Do testowanego routera podchodziliśmy ze sporym entuzjazmem (mając w pamięci świetne wyniki AC8) i w sumie nie zawiedliśmy się, choć pewien niedosyt pozostał. Otrzymaliśmy router o bardzo wysokiej, jak na swoją cenę, wydajności. Dotyczy to zarówno przepustowości Wi-Fi, jak i samej szybkości routera. Obsługa MU-MIMO 4x4 dla 5 GHz oraz niezależnie 3x3 dla 2,4 GHz to ogromna zaleta, jeżeli szukamy routera do obsługi bezprzewodowo kilkunastu urządzeń jednocześnie.

Oczywiście można by się przyczepić, że nie mamy tu nawet USB 2.0, a portów LAN, gdy korzystamy z WAN, zostaje do dyspozycji sztuk trzy. Nie są to jednak wady, a konkretne kierunkowanie tego produktu do osób, które tych akurat funkcji nie potrzebują. Ostatecznie Tenda ma w ofercie model AC18, który posiada te i wiele innych dodatkowych funkcji, jednak kosztuje też odpowiednio więcej. A w czasach, gdy praktycznie każda drukarka łączy się bezprzewodowo, a jedyne co podpinamy kablem do routera, to serwer NAS, jak najbardziej rozumiemy istnienie takiego routera.

Tenda AC23 to świetny wybór dla odbiorcy świadomego swoich potrzeb!

Wyróżnić też chcemy bardzo porządnie przygotowany interfejs – tak w przeglądarce, jak i w aplikacji mobilnej. To już nas zaskoczyło przy testach AC8, a okazuje się, że Tenda jeszcze zdołała ten aspekt dopracować przy okazji modelu AC23. Szkoda jednak, że nadal nie dodano szyfrowania WPA 3.

Przypomnijmy, że cena, jaką producent zapowiedział, to 269 zł i router od dziś (23.05.2020) trafia do sklepów, a już teraz możecie go nabyć przez Allegro. Konkurencja w tym przedziale cenowym zwykle oferuje nie więcej niż 1300 Mbps dla pasma 5 GHz oraz nie więcej niż MU-MIMO 2x2, co z automatu czyni testowany model bardzo atrakcyjną propozycją. Nie jest to najszybszy model o przepustowości 1733 Mbps dla 5 GHz, ale z całą pewnością najbardziej opłacalny. Jeżeli znacie lepszą alternatywę, koniecznie dajcie znać w komentarzach :)

Tenda AC23 - ocena końcowa:

obsługa MU-MIMO 4x4

niezależna praca obu zakresów Wi-Fi

bardzo przyzwoity zasięg

intuicyjny i bogaty w funkcje interfejs

aplikacja mobilna ze zdalnym dostępem



dosyć przeciętne wyniki przepustowości Wi-Fi oraz WAN

brak USB

tylko 3 porty LAN

tylko WPA 3

80% 4/5

Warto zobaczyć równeż: