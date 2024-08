Tesla Cybertruck to samochód elektryczny, który imponuje swoimi możliwościami, ale niektórzy użytkownicy próbują dosyć nietypowych pomysłów. Producent raczej nie przewidział, że pojazd będzie używany do prania ubrań podczas jazdy.

Tesla Cybertruck przyciąga uwagę swoim kanciastym kształtem i solidną konstrukcją z wytrzymałej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w napęd elektryczny, który zapewnia dobre osiągi, w tym szybkie przyspieszenie oraz możliwość pokonania dużych odległości na jednym ładowaniu.

W Cybertrucku zastosowano zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak napęd na wszystkie koła i systemy wspomagające kierowcę. Pojazd ten jest także przystosowany do jazdy w trudnym terenie, co czyni go interesującą propozycją dla osób szukających alternatywy dla tradycyjnych samochodów terenowych. Tesla Cybertruck wygląda imponująco także pod względem wbudowanego akumulatora.

Tesla jako gniazdko elektryczne

Cybertruck został wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który zapewnia zasięg wynoszący nawet 510 km. Dodatkową zaletą Cybertrucka jest możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń elektrycznych bezpośrednio do pojazdu, co czyni go mobilnym źródłem zasilania.



Do dyspozycji oddano dwa gniazdka 110V i jedno 240V

Dzięki gniazdom o mocy 110V (20A) i 240V (40A), użytkownicy mogą korzystać z narzędzi elektrycznych lub innych urządzeń podczas pracy w terenie, co zwiększa funkcjonalność samochodu jako pojazdu użytkowego. Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacjach awaryjnych lub na placach budowy, gdzie dostęp do prądu może być ograniczony. Niektórzy wykorzystują ją w trochę inny sposób.

Podłączył pralkę do Tesli Cybertruck

Sawyer Merritt opublikował w serwisie X nietypowe nagranie, na którym widać, jak kierowca Tesli Cybertruck przewozi pralkę. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że pralka była podłączona do pojazdu i działała, piorąc ubrania podczas jazdy.

rozwiń

Nagranie dotarło do Elona Muska, który skomentował je słowami: „To jest niesamowite.” Szef Tesli prawdopodobnie nie spodziewał się, że ktoś wykorzysta Cybertrucka w taki sposób.