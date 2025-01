Nowa Tesla wjeżdża do Polski. Znamy ceny, design, wyposażenie

Jest drożej, ale chyba warto. Nowa Tesla ma wszystko, by wciąż przekonywać klientów do zakupu właśnie tego modelu.

Amerykański producent już jakiś czas temu zaprezentował Teslę Model Y po liftingu. Odświeżony hit wygląda teraz bardziej nowocześnie, ma też kilka przydatnych dodatków. Pojazd trafił już do oficjalnej dystrybucji w Polsce, znamy więc również jego cenę.

Nowa Tesla Model Y już w Polsce

Producenci samochodów przyzwyczaili nas już do tego, że po kilku latach od premiery przeprowadzają lifting swoich pojazdów. Dzięki temu stają się one lepsze, bardziej dopracowane, dostają też nowe wyposażenie. To samo stało się właśnie w przypadku Tesli Model Y. Najmniejszy i najtańszy model amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych przeszedł zmiany we wnętrzu i na zewnątrz.

Nowy model stał się jeszcze bardziej aerodynamiczny, a także zyskał na prowadzeniu. Różnicę zobaczymy przede wszystkim przy większych prędkościach. Średniej wielkości crossover wciąż ma charakterystyczny kształt, zmianie uległ natomiast wygląd przedniego i tylnego pasa. Teraz z obu stron pojazdu mamy pasy świetlne, wprost nawiązujące do innych modeli Tesli - np. Cybertrucka. Sam kształt reflektorów mocno się zmienił, wciąż mamy natomiast do czynienia z nowoczesnymi, adaptacyjnymi lampami LED.

W celu uzyskania większego zasięgu, Tesla zaprojektowała nowe koła. Na nich znalazły się natomiast nowe opony, pomagające uzyskać jak najlepszą ekonomię (niski opór toczenia). Wraz z poprawkami w kwestii napędu (lepsze zarządzanie energią) może to zatem oznaczać realne poprawienie dostępnego zasięgu na pełnej baterii.

Nowe technologie w Tesli Y po faceliftingu

Najnowszy model otrzymał ulepszoną kamerę z przodu. Jest szerokokątna i pozwoli na wyświetlenie widoku otoczenia na dużym ekranie w kabinie. Przydatnym dodatkiem jest spryskiwacz kamery, dzięki czemu możemy liczyć na dobry obraz nawet, gdy auto jest nieco brudne. Tesla zdecydowała się też na poprawienie zawieszenia tego modelu. Użytkownicy dostaną lepszy komfort jazdy przy zachowaniu niezłego prowadzenia.

Już poprzedni model Tesli Y był najczęściej wybieranym autem elektrycznym w Polsce. Choć nie należał do najtańszych elektryków, najwyraźniej przekonał klientów swoimi możliwościami i ekonomią. Ostatnio Tesla Model Y została też najczęściej sprzedawanym samochodem na świecie, czego nie dokonał jeszcze żaden samochód elektryczny. Z czasem palmę pierwszeństwa przejęła jednak Toyota Corolla. Modele na polski rynek powstają w niemieckiej Megafabryce Tesli.

Ceny nowego samochodu nieco wzrosły. Tesla Model Y Launch Series Long Range AWD - 264990 zł, przyspieszenie 0-100 km/h w 4,3 sek., zasięg 568 km, wersja limitowana na start sprzedaży (dodatkowe wyposażenie). Poprzednik w wersji Performance kosztuje o 7 tys. zł mniej.