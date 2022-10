Fabryka Tesli Giga Berlin u naszych zachodnich sąsiadów rozpoczęła produkcję kilka miesięcy temu, w marcu 2022. Od tego czasu moce przerobowe wzrastają w zastraszającym tempie.

Tesla Giga Berlin: 2.000 samochodów tygodniowo

Trzeci kwartał 2022 roku dla fabryki pod Berlinem, ale też całej Tesli okazał się być wyjątkowo owocny i bynajmniej nie zwiastuje jakichkolwiek problemów z dostępnością elektryków Muska.

Niemiecka fabryka funkcjonuje już od roku, kiedy to rozpoczęto w niej pilotażową produkcję Modelu Y. Produkcja na „pełnych obrotach” rozpoczęłą się natomiast w marcu 2022 roku i jej wydajność oscylowała w okolicach kilkuset egzemplarzy w pół roku. Dziś jest to już 2.000 samochodów zjeżdżających z linii tygodniowo.

Wszystkie fabryki produkują 35.000 aut w ciągu tygodnia

Giga Berlin to oczywiście nie wszystko, co Tesla ma do dyspozycji w kontekście produkcji. Choć niemiecka fabryka jest naprawdę kolosalnych rozmiarów, to najwydajniejsza jest Giga Shanghai w Chinach, która produkuje ok. 20.000 samochodów tygodniowo.

Łącznie z pozostałymi fabrykami (Fremont w Kaliforni oraz Giga Texas) Tesla jest w stanie produkować 35.000 samochodów tygodniowo, czyli ok. 450.000 egzemplarzy elektryków w ciągu kwartału.

Choć te liczby są imponujące, Elon Musk nie zamierza zwalniać tempa. Wręcz przeciwnie - Q4 2022 ma obfitować w jeszcze więcej wyprodukowanych samochodów, niż w ubiegłych kwartałach aby rok 2023 rozpocząć „na pełnej szybkości”.

Źródło: Reuters