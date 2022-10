Elektryczny pickup Muska - Tesla Cybertruck to bez wątpienia jedna z większych zagadek elektromobilności. Gdyby tego było mało - właśnie dowiadujemy się, że ten samochód będzie potrafił pływać jak łódź.

Tesla Cybertruck jak łódź? Tak przynajmniej twierdzi Elon Musk

Elon Musk jest znany z dość… frywolnego podejścia do wypowiadania się na Twitterze. Jedna z ostatnich jego wypowiedzi, która poruszyła Internet dotyczy nowej Tesli Cybertruck. Elektryczny pickup, zdaniem Muska, będzie wystarczająco wodoodporny, aby przemierzać rzeki, jeziora a nawet… morza - pod warunkiem odpowiednich warunków.

Jeśli to prawda, to Cybertruck będzie naprawdę rewolucyjny

Ostateczny wygląd Cybertrucka już nie jest tajemnicą. Prototypy pickupa wyjeżdżają na ulice co kilka miesięcy i na dobrą sprawę - kolejne wersje różnią się od poprzednich głównie lepszym dopasowaniem nadwozia.

Deklaracja Muska nie odbiła się bez echa wśród twórców memów. Oto jeden z wielu przykładów (Źródło: Twitter @iamraisini)

Jeszcze podczas kwietniowego Cyber Rodeo widzieliśmy jak dużo pracy przed Teslą, aby ich nowy samochód wyglądał na chociaż minimalnie dopracowany. Czerwcowy prototyp z zewnątrz wyglądał już dobrze, wewnątrz natomiast brakowało kilku elementów.

Musk nie mówi, jak długo Cybertruck będzie w stanie służyć jako łódź. Najprawdopodobniej będzie to krótka chwila - choć szczegółów (być może) dowiemy się w przyszłości.

Jeśli natomiast deklaracja Muska dotycząca możliwości poruszania się Cybertruckiem w wodzie okaże się być rzeczywistością - to możemy mieć odpowiedź na to, dlaczego Tesla tak długo pracuje nad projektem i wersji produkcyjnych nie widać od lat.

Trudno też nie oddać, że wodoodporność pozwalająca na poruszanie się w morzu jest naprawdę dużą innowacją, która u konkurencji właściwie nie istnieje. Czy to jednak możliwe, aby Cybertruck mógł służyć jako namiastka łodzi? Musk - jak zwykle zresztą - nie zdradza żadnych dodatkowych szczegółów. Oznacza to, że musimy czekać aż pierwsze pickupy zaczną trafiać do klientów.

A jakie jest Wasze zdanie? Musk za daleko popłynął w swojej wyobraźni, czy Cybertruck naprawdę będzie mogł pływać w morzach? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Twitter @elonmusk