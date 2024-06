Czekacie na procesory AMD Ryzen 9000X3D? Co prawda premiera sprzętu dopiero przed nami, ale producent uchylił rąbka tajemnicy o nowych jednostkach. Zdecydowanie jest na co czekać.

Zapowiedź procesorów AMD Ryzen 9000 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Producent zapowiada znaczny wzrost wydajności, który przełoży się na lepsze osiągi w grach i programach.

Patrząc na to, jak dużą popularnością cieszyły się modele AMD Ryzen 7000X3D, spora część naszych czytelników na pewno wyczekuje modeli AMD Ryzen 9000X3D – specjalnych wersji z pamięcią 3D V-Cache, która poprawia wydajność w grach.

AMD zapowiada procesory Ryzen 9000X3D

Podczas targów Computex 2024 na Tajwanie redaktorzy PC Gamers rozmawiali z Donnym Woligroskim, starszym menedżerem ds. marketingu technicznego AMD. W rozmowie padło pytanie o procesory Ryzen 9000X3D, na które pojawiła się ciekawa odpowiedź:

“Mamy wiele do powiedzenia na temat X3D. Najlepsze jest to, że nie spoczywamy na laurach. Ulepszamy to, co możemy zrobić z X3D, to naprawdę ekscytujące i nie mogę się doczekać rozmowy z ludźmi na ten temat.

To nie jest tak, że dodaliśmy X3D do chipa. Aktywnie pracujemy nad naprawdę fajnymi wyróżnikami, aby uczynić go jeszcze lepszym. Pracujemy nad X3D, ulepszamy go.”

Kiedy premiera procesorów Ryzen 9000X3D?

Wygląda więc na to, że AMD przygotowuje procesory Ryzen 9000 z ulepszoną pamięcią 3D V-Cache. Szczegóły techniczne jeszcze nie są znane, ale możemy oczekiwać poprawy osiągów (co szczególnie powinno zainteresować graczy).

Warto tutaj przypomnieć, że zwykłe modele Ryzen 9000 (bez pamięci X3D) mają pojawić się na rynku w lipcu. Producent jeszcze nie ujawnia szczegółów dotyczących premiery jednostek Ryzen 9000X3D, ale na pewno trzeba będzie na nią poczekać kilka miesięcy dłużej.