Real Blue TWS to pierwsze całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne z technologią aktywnej redukcji szumów w ofercie firmy Teufel.

Teufel Real Blue TWS to małe słuchawki o potężnym brzmieniu

W słuchawkach najważniejsze jest oczywiście dobre brzmienie. W przypadku Teufel Real Blue TWS dbają o to 12-milimetrowe przetworniki liniowe HD, mające zapewniać – tu cytat – „precyzję wysokich tonów, ciepło średnich i bogate basy”, a to całkiem zachęcają zapowiedź.

Technologia Bluetooth 5.2 z ACC zapewnia ponadto niskie opóźnienia i wysokiej jakości streaming, w efekcie czego to małe urządzonko gwarantuje dźwięk niczym z płyty CD. Jest przy tym odporne i wytrzymałe.

Dzięki ANC słyszysz tylko to, co chcesz słyszeć

To, że ta muzyka nie jest zakłócana żadnymi niechcianymi odgłosami, jest zasługą technologii aktywnej redukcji szumów, w skrócie: ANC. Działa to tak, że mikrofony na zewnątrz słuchawek wychwytują dźwięki, przekazują ich częstotliwość słuchawkom, a te tworzą właściwą odpowiedź na nie, w taki sposób, by je wytłumić.

W efekcie do naszych uszu dociera tylko to, co powinno – nawet gdy jesteśmy przy ruchliwej drodze, w centrum handlowym albo innym tłumnie odwiedzanym miejscu.

Czasem jednak mimo to lepiej jest słyszeć to, co dzieje się dookoła. Wówczas można skorzystać z Trybu Transparentnego, w którym ANC działa na odwrót, to znaczy: wzmacnia dźwięki z otoczenia. Nie trzeba więc wyjmować słuchawek z uszu, by dotarła do nas odpowiedź pani w okienku na dworcu kolejowym czy wskazówka dojścia do celu przekazana przez napotkanego przechodnia.

Jak przełączać się pomiędzy tymi trybami? Wystarczy przytrzymać palec na lewej słuchawce. To tak proste. Przytrzymanie palca ne prawej słuchawce spowoduje z kolei uruchomienie asystenta głosowego. Korzystając z tych zintegrowanych paneli dotykowych można także regulować głośność oraz pauzować lub przełączać utwory.

ANC to dość energożerna technologia, ale producent odpowiada na to pojemnym akumulatorem. W efekcie nawet przy włączonym wygłuszaniu otoczenia słuchawki działają 6 godzin (a przy wyłączonym – o dwie godziny dłużej).

W dodatku częścią zestawu jest etui z funkcją powerbanku, więc wystarczy włożyć słuchawki do środka, by po niedługim czasie naładowały się same. Energii w etui wystarcza na dwa pełne ładowania, co oznacza, że z dala od gniazdka Real Blue TWS wytrzymują pełną dobę (lub 18 godzin – z włączonym ANC).

Ile kosztują słuchawki Teufel Real Blue TWS?

Słuchawki Teufel Real Blue TWS możesz już kupić za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Kosztują 669 złotych, a w pudełku poza samym urządzeniem znajdziesz jeszcze przewód do ładowarki oraz wkładki silikonowe w czterech rozmiarach. Dzięki tym ostatnim możesz zadbać o to, by słuchawki dobrze i pewnie spoczywały w uszach nawet podczas biegu.

