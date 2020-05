Windows 10 to obecnie zdecydowanie najpopularniejszy system operacyjny. Być może nowych użytkowników nie przybywa w imponującym tempie, ale osoby które już Windows 10 mają, korzystają z niego naprawdę dużo.

Ile czasu spędzamy przy Windows 10? O 75% więcej niż przed rokiem

Producenci lubią różnego rodzaju statystyki, zwłaszcza te przedstawiające ich produkty w dobrym świetle czy pokazujące dużą popularność. Panos Panay (Chief Product Officer w Microsoft) stwierdził, że firma obserwuje zwiększone wykorzystanie systemu Windows 10. I w tym przypadku nie są to słowa na wyrost, ponieważ mowa o wzroście o aż 75% w ujęciu rok do roku.

„Klienci używają komputerów z systemem Windows aby pozostać produktywnymi, łączyć się z innymi i uczyć w tym czasie. W rzeczywistości na Windows 10 spędza się ponad 4 biliony minut miesięcznie, co oznacza wzrost o 75% w stosunku rok do roku.”

Powód jest tutaj oczywisty, to trwająca pandemia. W jej wyniku wiele osób przeszło na pracę zdalną, w której używają komputerów lub laptopów z Windows 10. W domach pozostają także uczniowie i studenci, którzy z tych samych urządzeń korzystają podczas lekcji online i nauki. Brak możliwości spędzania wolnego czasu poza domem też nie jest bez znaczenia, przynajmniej jego część niektórzy również spędzają przed komputerami.

Majowa aktualizacja Windows 10 już za chwilę, ta jesienna mniej znacząca

Będąc przy Windows 10 wypada przypomnieć o planach producenta dotyczących aktualizacji. Lada chwila powinien ruszyć proces wdrażania Windows 10 May 2020 Update, który ma przynieść kilka istotnych nowości.

Microsoft jak co roku wydać ma jednak dwie istotne aktualizacje. Ze wstępnych doniesień pojawiających się w kontekście tej jesiennej wynika, iż będzie ona mniejsza od najbliższej i skupi się głównie na poprawkach, a nie nowych funkcjach. Spełnienie się takiego scenariusza nie będzie wielkim zaskoczeniem, podobnie wyglądało to bowiem w zeszłym roku - odpowiednio przy May 2019 Update i November 2019 Update.

Źródło: softpedia

