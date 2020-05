Microsoft powoli kończy prace nad kolejną dużą aktualizacją systemu Windows 10. Okazuje się jednak, że na ostatniej prostej też można napotkać na problemy.

Kiedy premiera Windows 10 May 2020 Update?

W połowie zeszłego miesiąca pojawiły się informacje, iż nowy Windows 10 jest już prawie gotowy. To prawda, aczkolwiek prawie odegrało w tym przypadku znaczenie. Końcowy etap testów aktualizacji Windows 10 May 2020 Update przyniósł wykrycie poważnego błędu. Wiemy jedynie tyle, że dotyczył on kwestii bezpieczeństwa. Podjęto w związku z tym decyzję o opóźnieniu wydania aktualizacji.

Obecnie doniesienia mówią nam, że Windows 10 May 2020 Update (Windows 10 2004) zostanie oddany w ręce producentów sprzętu 5 maja. Użytkownicy mają poczekać na aktualizację do 28 maja. Trzeba jednak wyjaśnić dwie kwestie. I ten termin nie został jeszcze potwierdzony przez samego producenta (a jedynie źródła z nim związane). Poza tym aktualizacja jak wszystkie inne będzie wdrażana stopniowo, nie każdy otrzyma ją tego samego dnia.

Czy to złe wieści? Raczej nie. Opóźnienie nie jest bowiem duże, jeśli nic już nie zmieni to sięgnie około miesiąca. Lepiej, że poważny błędy wykryto podczas testów niż mieliby zostać na to narażeni użytkownicy.

Aktualizacje Windows 10 idą wolnym tempem, chociaż w dobrą stronę

Inny powód, w wyniku którego trudno wskazywać tutaj na powody do paniki to statystyka. Nie dalej jak pod koniec marca pisaliśmy, że z wciąż najnowszej wersji Windows 10 korzysta 28,2% użytkowników. Minął nieco ponad miesiąc i to samo źródło (AdDuplex) podało kolejną porcję danych.

Co z nich wynika? To, że z wciąż najnowszej wersji Windows 10 (November 2019 Update) korzysta 33,4% użytkowników. Zmiana o nieco ponad 5 punktów procentowych bez wątpienia jest zauważalna, aczkolwiek zdecydowanym liderem pozostaje wersja May 2019 Update z wynikiem 49,2%. Tutaj jednak nie zmieniło się wiele, bo poprzedni wynik wynosił 50,7%.

Trudno przewidywać, jak na statystyki wpłynie udostępnienie Windows 10 May 2020 Update. Wątpliwe aby szybko doszło tu do większej rewolucji. Nowości przygotowanych przez producenta ma być za to sporo, pisaliśmy o nich w poprzedniej publikacji.

Źródło: softpedia, foto: facebook - Windows

