Masz za dużo pieniędzy? Może skusisz się na The Day Before za 200 euro, bo na tyle skalperzy wyceniają ten tytuł? Przypomnijmy, że mowa o grze, którą można nazwać “nieudaną”. Delikatnie mówiąc.

Miało być tak pięknie, ale coś nie wyszło

The Day Before to ewenement. Projekt nadzwyczaj nieudany, a jednak nie schodzi z ust graczy. Gdy w 2021 r. po raz pierwszy zaprezentowano, jak wygląda rozgrywka The Day Before, nic nie sugerowało, że nadchodzi katastrofa. Później ziarno wątpliwości zaczęło kiełkować za sprawą zarzutów o plagiat.

7 grudnia 2023 r. odbyła się premiera The Day Before na platformie Steam. Przytłaczająco negatywne recenzje (jedynie 15 proc. pozytywnych) nie pozostawiają złudzeń - to nie był udany debiut. 11 grudnia 2023 r. studio Fntastic poinformowało, że kończy działalność ze względu na brak funduszy.

200 euro to gruba przesada

The Day Before zostało wycofane ze sprzedaży na platformie Steam. Skalperzy postanowili to wykorzystać. Jak informuje Insider Gaming, w sieci można znaleźć oferty z The Day Before za ponad 200 euro. Na jedną z takich ofert natknął się internauta o pseudonimie "SrGarrus".

Pomijając już jakość gry - 200 euro to gigantyczna kwota za jakąkolwiek grę. Oczywiście, głośne tytuły segmentu AAA często oferują specjalne edycje kolekcjonerskie z wieloma gadżetami i w takich okolicznościach cena 200 euro jest czymś naturalnym.

Tu jednak mowa nie o grze z segmentu AAA, lecz o totalnie nieudanym projekcie, który można nabyć w formie kodu do wykorzystania na platformie Steam. Gracze są świadomi tego i wiedzą, gdzie tkwi haczyk. Niemniej zbliżają się święta i ktoś, kto nie śledzi branży - a chce np. sprawić komuś prezent - może dokonać katastrofalnego w skutkach zakupu.

Źródło: Insider Gaming