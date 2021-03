Jeśli chodzi o darmowe gry, Epic Games Store wykazuje się niezwykłą punktualnością. Tym razem udostępniono The Fall.

The Fall za darmo na Epic Games Store

Przez ostatni tydzień gracze posiadający konto na Epic Games Store mogli pobierać za darmo Surviving Mars. Nie stanowiło tajemnicy, że w kolejce czeka właśnie The Fall. Tym samym wciąż mamy do czynienia z dalekimi wyprawami, ponieważ również w The Fall akcja nie rozgrywa się na Ziemi.

Pod względem mechaniki można mówić tutaj o połączeniu kilku gatunków - gry akcji, ale też przygodówki, a dodatkowo nie brakuje elementów logicznych. Co istotne, gracze obserwują wszystko z perspektywy 2.5D. Poza łamigłówkami ważna jest tu eksploracja i walki. Premiera The Fall miała miejsce w 2014 roku. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem - średnia ocen z recenzji sięgnęła 76%.

Promocja obowiązuje przez tydzień

Standardowo w przypadku tej cyklicznej promocji na Epic Games Store zainteresowani mają sporo czasu na skorzystanie z oferty. The Fall można pobierać za darmo do 25 marca do godziny 16:00 naszego czasu.

Poznaliśmy już grę, która będzie dostępna jako następna. To Creature in the Well, nietypowy hack'n'slash z zeszłego roku przygotowany przez Flight School Studio.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: