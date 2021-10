Scott Derrickson ma w swoim CV kilka dobrze znanych i cenionych filmów grozy. Na początku przyszłego roku przekonamy się, czy dołączy do nich The Black Phone.

Scott Derrickson znówch chce postarszyć widzów

Całkiem możliwe, że o The Black Phone jeszcze nie słyszeliście. To film, o którym dopiero teraz powinno robić się nieco głośniej. Opublikowanie pierwszego zwiastuna jest jasnym sygnałem, iż zdecydowano się wystartować z kampanią promującą. Zwiastuna, który wygląda całkiem obiecująco. I to nie tylko z racji scen, jakie prezentuje, ale też rozdzielających je napisów.

To właśnie one zdradzają, że za reżyserię The Black Phone (w Polsce film zadebiutuje jako Czarny telefon) odpowiada Scott Derrickson. Dokładnie tę samą rolę pełnił przy takich horrorach jak Egzorcyzmy Emily Rose, Sinister i Zbaw nas ode złego. Śmiało można zatem twierdzić, że gatunek nie jest mu obcy, a i The Black Phone ma wywoływać szybsze bicie serc oglądających. Obiecująco wygląda również obsada, w której znaleźli się między innymi Jeremy Davies, Madeleine McGraw, a przede wszystkim Ethan Hawke.

The Black Phone - pierwszy zwiastun

Kiedy premiera filmu Czarny telefon?

Zwiastun bardzo dobrze zdradza to, czego można spodziewać się tutaj pod względem fabularnym. Być może niektórym coś to nawet przypomina. Może tak być, bo scenariusz został przygotowany na podstawie jednego z opowiadań Joe Hilla.

Jeśli nic się już nie zmieni, co w dzisiejszych czasach nie jest pewne, Czarny telefon trafi na ekrany kin na początku przyszłego roku. A dokładnie 4 lutego.

Źródło: Universal Pictures