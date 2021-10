Długo trzeba było czekać na pierwszy materiał wideo promujący Resident Evil: Welcome to Raccoon City. W końcu się pojawił. Czy zwiastuje przerażającą opowieść?

Reboot filmowej serii Resident Evil

Resident Evil to marka, która jest dobrze znana nie tylko graczom, ale też sympatykom kina. Wciąż ma się bardzo dobrze. Sprzedaż gier studia Capcom wygląda obiecująco, Netflix przygotował Resident Evil: Infinite Darkness, tworzy też serial aktorski Resident Evil, a na wielkich ekranach już wkrótce zadebiutuje Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Sony Pictures Entertainment do tej pory nie promowało tego projektu szczególnie mocno, ale wygląda na to, że przyszedł czas na zmiany. Pierwszy zwiastun zdradza dość sporo i chyba całkiem udanie wprowadza w klimat, jaki ma przynieść nadciągający reboot tej rozbudowanej już przecież filmowej serii. Zanosi się na to, że ukłonów w stronę graczy będzie wiele. Johannes Roberts (a więc scenarzysta i reżyser) zapowiada zresztą, że za pośrednictwem Resident Evil: Welcome to Raccoon City „ożywia gry dla zupełnie nowej generacji fanów”. Brzmi obiecująco, ale jak wiadomo będzie można to zweryfikować dopiero po premierze.

Pierwszy zwiastun Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Kiedy premiera Resident Evil: Welcome to Raccoon City?

Wyłapaliście kogoś z obsady? W rolach głównych wystąpią tutaj Kaya Scodelario (jako Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine) i Robbie Amell (Chris Redfield). Pojawiają się już komentarze, że taki wybór twórców filmu jest, delikatnie mówiąc, nie najlepszy.

Wspomnieliśmy już, że na premierę Resident Evil: Welcome to Raccoon City nie trzeba będzie długo czekać. Kiedy konkretnie można się jej spodziewać? Film zadebiutuje na ekranach kin już 24 listopada. Tyle, że nie na każdym rynku. My będziemy musieli poczekać na niego do 3 grudnia. Nie ma planów jednoczesnego wpuszczenia filmu na którąś z platform streamingowych.

Źródło: Sony Pictures Entertainment