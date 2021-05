Czekacie na nowy informacje w sprawie filmu The Green Knight? W takim razie mamy dla Was dobre wieści, bowiem właśnie ukazał się nowy zwiastun owej produkcji.

Bardzo oczekiwana adaptacja legend arturiańskich

A24 opublikowało nowy zwiastun filmu "The Green Knight" z Devem Patelem w roli głównej. Ekranizacja wyreżyserowana przez Davida Lowery'ego, który stoi za takimi tytułami jak A Ghost Story i Mój przyjaciel smok. The Green Knight opowiada historię Sir Gawaina (Patel), który jest siostrzeńcem króla Artura. Zostaje on wysłany na wielką wyprawę, by stawić czoła tytułowemu zielonoskóremu olbrzymowi. Flm opiera się na XIV-wiecznym poemacie "Sir Gawain i Zielony Rycerz". Opowieść została uaktualniona tak, by zadowolić współczesnych widzów. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Epicki film fantasy o tematyce średniowiecznej

Studio przygotowuje się do premiery filmu, która zapowiedziana jest na 20 lipca 2021 roku. Początkowo produkcja miała ujrzeć światło dzienne już w zeszłym roku, ale plany zostały pokrzyżowane przez pandemię. Wyprawa Sir Gawaina zagłębia nas w świat fantazji, który jest w pełni widoczny w nowym zwiastunie. Droga będzie pełna niebezpieczeństw i tajemnic. W filmie występują również Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan i Ralph Ineson. The Green Knight będzie ekscytującym dodatkiem do kinowego maratonu już tego lata.

Źródło: Youtube, Informacja własna