Studio Starward Industries pracuje obecnie nad grą, która bazuje na "Niezwyciężonym" Stanisława Lema. Klimat retrofuturyzmu i piękna grafika zostały zaprezentowane w nowych ujęciach podczas gali wręczania nagród za najlepsze tytuły roku.

Podczas Golden Joystick Awards 2021 zaprezentowano zwiastun The Invincible, tytułu, nad którym od kilku już lat pracują developerzy z krakowskiego studia. Można w nim zobaczyć opublikowane już wcześniej sceny, ale też kilka nowych ujęć, ukazujących między innymi rozgrywkę, zakulisowe nagrania ze studia oraz grafiki koncepcyjne.

Czego możemy się spodziewać w grze?

Najważniejsza w produkcji jest oczywiście fabuła, która ma być nieliniowa i pozwoli na podejmowanie decyzji, które będą miały niebagatelne znaczenie w dalszej grze. Gracz trafi do niebezpiecznego świata, w którym będzie musiał odnaleźć zaginioną załogę statku kosmicznego. Marek Markuszewski, założyciel studia, opowiedział, że w przeciwieństwie do powieści Lema, głównym bohaterem gry będzie Yasna.

Nowe postaci, które mają określone role w zaprojektowanej przez nas historii, to złożone i indywidualne osobowości. Dotyczy to zwłaszcza naszej bohaterki, Yasny. Jest doświadczonym naukowcem, który przybył na Regis III z misją, a także z załogą, która zniknęła. Opisywana jest jako kobieta z mocnymi wartościami, które niekoniecznie odzwierciedlają wartości jej przełożonych lub frakcji, do której należy… jej reakcje na wydarzenia i jej decyzje mają realny wpływ na zmiany zachodzące zarówno w niej, jak i w jej otoczeniu.

Premierę gry zaplanowano na 2022 rok, na razie bez podawania konkretnej daty. Tytuł ukaże się na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Co sądzicie o tym tytule?

Źródło: gamesradar.com