Trochę trzeba było poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że The Witcher: Monster Slayer w końcu doczeka się premiery. Pytanie tylko, jak duże zainteresowanie będzie w stanie wzbudzić?

Nowy, dłuższy zwiastun The Witcher: Monster Slayer

Wiele mówi się o projektach związanych z wiedźmińskim uniwersum, ale gra The Witcher: Monster Slayer z pewnością nie jest tym, który budzi najwięcej emocji. Po oficjalnej zapowiedzi nie była zresztą szczególnie mocno promowana. Przeprowadzane testy, a także ogłoszenie dokładnej daty premiery (na początku tego miesiąca) były jednak jasnymi sygnałami, iż zbliża się ona coraz większymi krokami.

Plany twórców pokrzyżować może już chyba tylko kataklizm, bo najnowszy zwiastun to nie tylko wprowadzenie w klimat i główne założenia zabawy, ale też przypomnienie, iż The Witcher: Monster Slayer zadebiutuje już 21 lipca.

O co chodzi w Wiedźmin: Pogromca Potworów?

Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, to powyższy zwiastun rozwiał je chyba ostatecznie - nowy Wiedźmin jest dedykowany urządzeniom mobilnym. Twórcy ze studia Spokko przygotowali grę z myślą o systemach Apple iOS oraz Google Android. Przedstawiają ją przy tym jako „opartą na lokalizacji grę RPG z rozszerzoną rzeczywistością, która rzuca wyzwanie zostania profesjonalnym łowcą potworów.” A skoro rozszerzona rzeczywistość, to i założenia zabawy przypominające te z Pokémon GO.

Produkcja Niantic odniosła olbrzymi sukces, ale trudno teraz stwierdzić, że Wiedźmin: Pogromca Potworów też będzie rozchwytywany. Liczb podobnych do wygenerowanych przez Pokémon GO z pewnością nie będzie, ale też chyba mało kto się tego spodziewa. Pierwsze opinie pojawiające się po testach są z reguły pozytywne, co czekających na premierę może napawać optymizmem. Lada dzień wszelkie wątpliwości mogli będą rozwiać wszyscy zainteresowani.

Zaliczacie się do ich grona? Jeśli nie, być może ucieszą Was zapowiedzi nowych elementów, jakie mają trafić do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Pojawią się one wraz z aktualizacją przygotowywaną pod kątem nowych konsol.

