Posiadacze PlayStation 4 czekający na The Last of Us Part 2 muszą posiadać spore pokłady cierpliwości. Wszystko wskazuje jednak na to, że twórcy wynagrodzą im dotychczasowe niedogodności w najlepszy możliwy sposób.

The Last of Us Part 2 to gra bliska ideału. Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Tajemnicy nie stanowił fakt, iż recenzje The Last of Us Part 2 zostaną opublikowane na kilka dni przed premierą. Takie podejście twórców sugerowało, przynajmniej wedle optymistów, że nie mają niczego do ukrycia i są pewni jakości gry. Można już uciąć spekulacje i stwierdzić, że Naughty Dog rzeczywiście wykonało tutaj świetną pracę.

Średnia not The Last of Us Part 2 sięga imponujących 96%. Takie wyniki nie zdarzają się często, nawet wśród gier AAA. Recenzenci nie wskazują na jakiekolwiek poważniejsze wady, większość z nich nie dostrzega nawet tych mniejszych. Co z atutami? The Last of Us Part 2 chwalone jest przede wszystkim za świetną fabułę, klimat, oprawę wizualną i tempo akcji, które nie pozwala na nudę. Więcej szczegółów znajdziecie także w naszej recenzji, poniżej natomiast możecie rzucić okiem na oceny innych branżowych portali.

Washington Post - 100%

Screen Rant - 100%

Digital Trends - 100%

Gamersky - 100%

Power Unlimited - 100%

SpazioGames - 100%

Telegraph - 100%

Shacknews - 100%

VG247 - 100%

VGC - 100%

PlayStation LifeStyle - 100%

PlayStation Universe - 100%

GamesRadar+ - 100%

God is a Geek - 100%

Hobby Consolas - 99%

Gaming Nexus - 95%

3DJuegos - 95%

Wccftech - 95%

USgamer - 90%

VideoGamer - 90%

Destructoid - 85%

Digital Spy - 80%

GameSpot - 80%

Game Revolution - 70%

Premierowy zwiastun The Last of Us Part 2

Prawda, że wygląda to niezwykle obiecująco? Premiera gry była kilka razy przekładana. Teraz jednak nic złego nie powinno się już wydarzyć. W związku z tym należy przyjąć, iż The Last of Us Part 2 zadebiutuje 19 czerwca.

Przypomina o tym również opublikowany ostatnio zwiastun premierowy.

