The Last of Us Part I na PC miało zadebiutować już wkrótce, bo 3 marca 2023 roku. Twórcy jednak potrzebują dodatkowych dni na dopracowanie tytułu i przesuwają debiut, na który czekają fani na nieco późniejszy termin.

The Last of Us Part I na PC jednak nie pojawi się zgodnie z planem

Naughty Dog, studio odpowiedzialne za produkcję The Last of Us Part I na PC poszło śladami wielu innych producentów, którzy postanowili przełożyć premiery swoich wyczekiwanych przez graczy tytułów.

Tym sposobem, pecetowi gracze, którzy nastawiali się, że ograją The Last of Us Part I już za niespełna miesiąc - muszą uzbroić się w cierpliwość na dodatkowe parę tygodni. Twórcy ogłosili właśnie, że premiera została przesunięta na 28 marca.

Skąd wzięło się opóźnienie premiery The Last of Us na PC?

Studio w swoim komunikacie nie zdradza szczegółów dotyczących powodu przełożenia premiery The Last of Us Part I na PC. Mowa jedynie o tym, że Naughty Dog potrzebuje dodatkowego czasu na dopracowanie ostatnich elementów w grze.

Z drugiej jednak strony, opóźnienie na poziomie niewiele ponad 3 tygodni - choć dla graczy rozczarowujące - jest raczej akceptowalne. Twórcy chcą, aby gra, która trafi na PC była możliwie dobrze zoptymalizowana i spełniła oczekiwania wszystkich graczy czekających na ten hitowy tytuł.

Zainteresowanie grą może być większe dzięki serialowi The Last of Us

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że serial The Last of Us, który święci obecnie rekordy popularności na HBO Max, może przyciągnąć przed komputer wielu graczy, którzy zechcą wejść do świata Joela i Ellie.

Jeśli zatem planujesz zakup The Last of Us Part I na PC, jest to obecnie możliwe w ramach przedsprzedaży choćby na Steam. Kwota, którą należy wydać, aby móc zagrać już za kilka tygodni wynosi 259 zł.

Źródło: Twitter @Naughty_Dog